Человеческий череп, собачья кость, содержит ДНК человека: самые необычные астероиды (фото)

В Солнечной системе находятся миллионы астероидов. Некоторые из них имеют необычную форму или характеристики. Среди них есть опасные для Земли и те, что потенциально указывают на происхождение жизни на нашей планете.

30 июня, согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН от 2016 года, отмечается Международный день астероида. Эта дата была выбрана не случайно, ведь 30 июня 1908 года на Землю упал знаменитый Тунгусский метеорит, что привело к масштабной катастрофе. В этот день принято информировать общественность о потенциальной опасности некоторых астероидов и о том, что эти космические камни имеют важное значение для понимания истории Солнечной системы. Фокус составил собственный список самых необычных и интересных астероидов, о которых нужно знать.

Что такое астероиды

Астероиды – это космические камни, имеющие разную форму и размер, которые являются остатками формирования Солнечной системы и существуют уже примерно 4,5 миллиарда лет назад. Большая часть этих камней находится в главном поясе астероидов между планетами Марс и Юпитер. Некоторые астероиды пересекают орбиту Земли, а потому считаются околоземными.

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Опасные для Земли астероиды

По классификации NASA, потенциально опасными астероидами считаются те, что приближаются к нашей планете на расстояние ближе, чем 7,5 миллионов километров и имеют размер более 140 метров. До конца XXI века ни один известный потенциально опасный астероид не должен столкнуться с нашей планетой. Но космос – это непредсказуемое место, а потому нет уверенности на 100%, что это не случится в ближайшие десятилетия.

Самый большой объект в главном поясе астероидов

Церера — астероид и карликовая планета Фото: wikipedia

Церера с момента своего открытия в 1801 году считалась крупным астероидом. Но исследования показали, что это единственный астероид, обладающий достаточной гравитацией, чтобы принять круглую форму. Церера диаметром 950 км содержит примерно 30% массы главного пояса астероидов. С 2006 года Церера официально является карликовой планетой и самым большим объектов в главном поясе астероидов.

Самый большой астероид

Веста — самый большой астероид Фото: wikipedia

Учитывая то, что Церера не является астероидом, самым большим космическим камнем в главном поясе астероидов с размером 525 км признана Веста. Этот камень содержит примерно 9% массы всего пояса астероидов.

Самый дорогой астероид

Астероид Психея состоит из железа, никеля и ценных металлов Фото: NASA

Астероид (16) Психея, который находится в главном поясе астероидов, считается самым дорогим космическим камнем в Солнечной системе. Вероятно, он представляет собой металлическое ядро планеты, которая так и не сформировалась. Ученые считают, что (16) Психея состоит почти полностью из железа и никеля, а также других ценных металлов. Некоторые ученые оценивают стоимость металлов астероида в 100 000 квадриллионов долларов, а значит это самый дорогой космический камень в Солнечной системе. В 2029 году к этому астероиду прибудет зонд NASA "Психея" и мы узнаем, правы ли ученые относительности уникальной ценности этого камня.

Самый опасный астероид

Астероид Апофис долго считали самым опасным из известных Фото: ESA

В 2000-х годах самым опасным астероидом считался Апофис диаметром примерно 340 метров. В течение нескольких лет астрономы предполагали, что этот камень столкнется с Землей в 2029 году. Но последующие измерения свели эту вероятность практически к нулю. И все же Апофис пролетит на расстоянии 32 000 км от Земли в пятницу, 13 апреля 2029 года. ученые уверены, что переживать не стоит и космический камень пролетит мимо. Уникальность этого события состоит в том, что на таком же расстоянии вокруг Земли вращаются некоторые космические аппараты.

Самый маленький астероид, который изучил космический аппарат

Динкинеш и его спутник Салем Фото: NASA

В 2023 году к астероиду Динкинеш в главном поясе приблизился зонд NASA "Люси" и изучил его. Оказалось, что это двойной астероид, имеющий вытянутую форму, напоминающую арахис, и размер примерно 790 метров. Выяснилось, что вокруг камня вращается астероид-спутник Салем шириной около 220 м. Динкинеш — это самый маленький из исследованных космическими аппаратами астероидов главного пояса.

Астероид, уничтоживший динозавров

В гласном поясе находится космический камень Баптистина, который входит в состав одноименного семейства астероидов. Считается, что около 90 миллионов лет назад астероид диаметром 170 км был разрушен в результате столкновения и появился астероид Баптистина размером от 13 до 40 км и его родственники. До 2011 года ученые считали, что астероид из даного семейства 66 млн лет назад столкнулся с Землей, что привело к вымиранию динозавров. Но оказалось, что это не так, как показали наблюдения NASA.

Египетская царица, похожая на собачью кость

Астероид Клеопатра назван в честь царицы Египта Фото: Wikipedia

Одним из самых необычных астероидов является Клеопатра, названный в честь известной египетской царицы Клеопатры VII. Этот астероид похож по форме на собачь кость. Его длина составляет около 270 километров. Астероид состоит из двух частей, соединенных узким перешейком, и вращается так быстро, что гравитация с трудом удерживает его форму. У Этого камня есть два спутника: Алексгелиос (ширина 5 км) и Клеоселена (ширина 3 км). Их назвали в честь детей Клеопатры VII и Марка Антония.

Астероид на Хэллоуин

Астероид 2015 TB145 — "летающий череп" Фото: Reddit

2015 TB145 — это околоземный астероид диаметром примерно 600 метров. Он получи прозвище "Астероид на Хэллоуин". Дело в том, что первые радиолокационные снимки показали, что он поразительно похож на гигантский человеческий череп в космосе.

Астероид-комета

Астероид Фаэтон "отрастил" хвост, как у кометы Фото: NASA

Околоземный астероид Фаэтон имеет самую вытянутую орбиту среди всех известных астероидов. Во время движения вокруг Солнца он пересекает орбиты сразу четырех планет земной группы: Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Когда он приближается к Солнцу, то сильно нагревается и выбрасывает пыль, создавая нечто похожее на хвост кометы. Фаэтон также известен тем, что он является родительским телом метеорного потока Геминиды, который видно в декабре. В подавляющем большинстве случаев метеорные потоки создают обломки комет, а не астероидов.

Астероид с хаотичным вращением

Астероид Таутатис постоянно кувыркается Фото: Wikipedia

Таутатис — один из самых необычных астероидов. Он состоит из двух частей, соединенных вместе, и хаотично кувыркается в космосе вместо того, чтобы упорядоченно вращаться вокруг своей оси. Это связано с его странной формой, напоминающей арахис, также влиянием гравитации Земли и Юпитера. Вращение Таутатиса состоит из двух различных периодических движений. Если находиться на поверхности этого астероида, то будет казаться, что Солнце восходит и заходит за горизонт в случайных местах и в случайное время.

Первый астероид, с которого на Землю доставили образцы

Астероид Итокава похож на гигантскую картошку Фото: JAXA

Околоземный астероид Итокава размером около 540 метров выглядит как гигантская картофелина. Но это не цельный камень, а скопление множества камней, которые удерживаются вместе гравитацией. Итокава является первым в истории астероидом, с которого на Землю были доставлены образцы горной породы. Капсулу с образцами в 2010 году доставил японский зонд "Хаябуса".

Астероиды, содержащие компоненты ДНК

Одна из ведущих теорий предполагает, что жизнь на Земле могла возникнуть благодаря тому, что космические камни доставили необходимые компоненты на нашу планету. Это действительно могло быть именно так, ведь ученые недавно сделали очень важное открытие, изучив образцы горных пород с околоземных астероидов Бенну (ширина 510 м) и Рюгу (ширина 900 м).

Астероид Бенну содержит аминокислоты и 5 нуклеотидов Фото: NASA

Образцы с Рюгу на Землю доставил в 2020 году японский зонд "Хаябуса-2", а образцы с Бенну – в 2023 году зонд NASA OSIRIS-REx. Оба астероида содержат вещество, которое практически не изменилось с момента зарождения Солнечной системы более 4,5 миллиардов лет назад.

Астероид Рюгу содержит "базу" для постройки ДНК и РНК Фото: JAXA

В 2026 году ученые обнаружили в составе Бенну воду, высокую концентрацию углерода, а также аминокислоты и все 5 нуклеотидов, которые составляют основу ДНК. В составе Рюгу ученые обнаружили все пять азотистых оснований (аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил), из которых строятся ДНК и РНК.