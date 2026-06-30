Людський череп, собача кістка, містить ДНК людини: найнезвичайніші астероїди (фото)

У Сонячній системі знаходяться мільйони астероїдів. Деякі з них мають незвичайну форму або характеристики. Серед них є небезпечні для Землі, а також ті, що потенційно вказують на походження життя на нашій планеті.

30 червня, згідно з постановою Генеральної Асамблеї ООН від 2016 року, відзначається Міжнародний день астероїда. Ця дата була обрана не випадково, адже 30 червня 1908 року на Землю впав знаменитий Тунгуський метеорит, що призвело до масштабної катастрофи. Цього дня прийнято інформувати громадськість про потенційну небезпеку деяких астероїдів та про те, що ці космічні камені мають важливе значення для розуміння історії Сонячної системи. Фокус склав власний список найнезвичайніших і найцікавіших астероїдів, про які варто знати.

Що таке астероїди

Астероїди — це космічні камені, що мають різну форму та розмір, які є залишками формування Сонячної системи й існують уже приблизно 4,5 мільярда років. Більша частина цих каменів знаходиться в головному поясі астероїдів між планетами Марс і Юпітер. Деякі астероїди перетинають орбіту Землі, а тому вважаються навколоземними.

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Астероїди, що становлять загрозу для Землі

Згідно з класифікацією NASA, потенційно небезпечними астероїдами вважаються ті, що наближаються до нашої планети на відстань менше ніж 7,5 мільйонів кілометрів і мають розмір понад 140 метрів. До кінця XXI століття жоден відомий потенційно небезпечний астероїд не повинен зіткнутися з нашою планетою. Але космос — це непередбачуване місце, а тому немає 100-відсоткової впевненості, що це не трапиться в найближчі десятиліття.

Найбільший об’єкт у головному поясі астероїдів

Церера — астероїд і карликова планета Фото: wikipedia

З моменту свого відкриття у 1801 році Церера вважалася великим астероїдом. Однак дослідження показали, що це єдиний астероїд, який має достатню гравітацію, щоб набути круглої форми. Церера діаметром 950 км містить приблизно 30 % маси головного поясу астероїдів. З 2006 року Церера офіційно є карликовою планетою та найбільшим об’єктом у головному поясі астероїдів.

Найбільший астероїд

Веста — найбільший астероїд Фото: wikipedia

З огляду на те, що Церера не є астероїдом, найбільшим космічним каменем у головному поясі астероїдів із розміром 525 км визнано Весту. Цей камінь становить приблизно 9 % маси всього поясу астероїдів.

Найдорожчий астероїд

Астероїд Психея складається із заліза, нікелю та дорогоцінних металів Фото: NASA

Астероїд (16) Психея, що знаходиться в головному поясі астероїдів, вважається найдорожчим космічним каменем у Сонячній системі. Ймовірно, він являє собою металеве ядро планети, яка так і не сформувалася. Вчені вважають, що (16) Психея складається майже повністю з заліза та нікелю, а також інших цінних металів. Деякі вчені оцінюють вартість металів астероїда в 100 000 квадрильйонів доларів, а отже, це найдорожчий космічний камінь у Сонячній системі. У 2029 році до цього астероїда прибуде зонд NASA "Психея", і ми дізнаємося, чи мають рацію вчені щодо унікальної цінності цього каменю.

Найнебезпечніший астероїд

Астероїд Апофіс довгий час вважали найнебезпечнішим із відомих Фото: ESA

У 2000-х роках найнебезпечнішим астероїдом вважався Апофіс діаметром приблизно 340 метрів. Протягом кількох років астрономи припускали, що цей астероїд зіткнеться із Землею у 2029 році. Але подальші вимірювання звели цю ймовірність практично до нуля. І все ж Апофіс пролетить на відстані 32 000 км від Землі у п’ятницю, 13 квітня 2029 року. Вчені впевнені, що хвилюватися не варто і космічний камінь пролетить повз. Унікальність цієї події полягає в тому, що на такій самій відстані навколо Землі обертаються деякі космічні апарати.

Найменший астероїд, який дослідив космічний апарат

Дінкінеш та його супутник Салем Фото: NASA

У 2023 році до астероїда Дінкінеш у головному поясі наблизився зонд NASA "Люсі" та дослідив його. Виявилося, що це подвійний астероїд, який має видовжену форму, схожу на арахіс, і розмір приблизно 790 метрів. З’ясувалося, що навколо каменю обертається астероїд-супутник "Салем" шириною близько 220 м. Дінкінеш — це найменший із досліджених космічними апаратами астероїдів головного поясу.

Астероїд, що знищив динозаврів

У голосному поясі розташований космічний камінь Баптистіна, який входить до складу однойменного сімейства астероїдів. Вважається, що близько 90 мільйонів років тому астероїд діаметром 170 км був зруйнований у результаті зіткнення, і з’явився астероїд Баптистіна розміром від 13 до 40 км та його родичі. До 2011 року вчені вважали, що астероїд із цього сімейства 66 млн років тому зіткнувся із Землею, що призвело до вимирання динозаврів. Але, як показали спостереження NASA, виявилося, що це не так.

Єгипетська цариця, схожа на собачу кістку

Астероїд Клеопатра названо на честь цариці Єгипту Фото: Wikipedia

Одним із найнезвичайніших астероїдів є Клеопатра, названий на честь відомої єгипетської цариці Клеопатри VII. Цей астероїд за формою нагадує собачу кістку. Його довжина становить близько 270 кілометрів. Астероїд складається з двох частин, з’єднаних вузьким перешийком, і обертається так швидко, що гравітація ледь утримує його форму. У цього каменя є два супутники: Алексгеліос (ширина 5 км) і Клеоселена (ширина 3 км). Їх назвали на честь дітей Клеопатри VII і Марка Антонія.

Астероїд на Хелловін

Астероїд 2015 TB145 — "літаючий череп" Фото: Reddit

2015 TB145 — це навколоземний астероїд діаметром приблизно 600 метрів. Він отримав прізвисько "Астероїд на Хелловін". Справа в тому, що перші радіолокаційні знімки показали, що він разюче схожий на гігантський людський череп у космосі.

Астероїд-комета

Астероїд Фаетон "відростив" хвіст, як у комети Фото: NASA

Наземний астероїд Фаетон має найвитягнутішу орбіту серед усіх відомих астероїдів. Під час руху навколо Сонця він перетинає орбіти одразу чотирьох планет земної групи: Меркурія, Венери, Землі та Марса. Коли він наближається до Сонця, то сильно нагрівається і викидає пил, створюючи щось схоже на хвіст комети. Фаетон також відомий тим, що є батьківським тілом метеорного потоку Гемініди, який можна спостерігати в грудні. У переважній більшості випадків метеорні потоки утворюють уламки комет, а не астероїдів.

Астероїд із хаотичним обертанням

Астероїд Таутатіс постійно перевертається Фото: Wikipedia

Таутатіс — один із найнезвичайніших астероїдів. Він складається з двох частин, з’єднаних між собою, і хаотично перекидається у космосі замість того, щоб упорядковано обертатися навколо своєї осі. Це пов’язано з його дивною формою, що нагадує арахіс, а також із впливом гравітації Землі та Юпітера. Обертання Таутатіса складається з двох різних періодичних рухів. Якщо перебувати на поверхні цього астероїда, то здаватиметься, що Сонце сходить і заходить за горизонт у випадкових місцях і у випадковий час.

Перший астероїд, з якого на Землю доставили зразки

Астероїд Ітокава схожий на гігантську картоплину Фото: Hayabusa

Наземний астероїд Ітокава розміром близько 540 метрів виглядає як гігантська картоплина. Але це не цілісний камінь, а скупчення безлічі каменів, які утримуються разом завдяки гравітації. Ітокава є першим в історії астероїдом, з якого на Землю було доставлено зразки гірської породи. Капсулу зі зразками у 2010 році доставив японський зонд "Хаябуса".

Астероїди, що містять компоненти ДНК

Одна з провідних теорій припускає, що життя на Землі могло виникнути завдяки тому, що космічні камені доставили необхідні компоненти на нашу планету. Це дійсно могло бути саме так, адже вчені нещодавно зробили дуже важливе відкриття, дослідивши зразки гірських порід з навколоземних астероїдів Бенну (ширина 510 м) і Рюгу (ширина 900 м).

Астероїд Бенну містить амінокислоти та 5 нуклеотидів Фото: NASA

Зразки з Рюгу на Землю доставив у 2020 році японський зонд "Хаябуса-2", а зразки з Бенну — у 2023 році зонд NASA OSIRIS-REx. Обидва астероїди містять речовину, яка практично не змінилася з моменту зародження Сонячної системи понад 4,5 мільярда років тому.

Астероїд Рюгу містить "основу" для утворення ДНК та РНК Фото: Hayabusa

У 2026 році вчені виявили у складі Бенну воду, високу концентрацію вуглецю, а також амінокислоти та всі 5 нуклеотидів, які складають основу ДНК. У складі Рюгу вчені виявили всі п’ять азотистих основ (аденін, гуанін, цитозин, тимін та урацил), з яких будуються ДНК і РНК.