NASA звинуватили у видаленні НЛО зі супутникових знімків перед їхньою публікацією

Колишня співробітниця NASA, яка мала доступ до секретної інформації, звинуватила космічне агентство у знищенні доказів існування позаземного розумного життя.

У соціальних мережах знову з’явилися інтригуючі заяви Донни Хеа, яка працювала ілюстраторкою в компанії Philco Ford Aerospace — підряднику NASA, що створював зображення для космічного агентства. Донна Хеа стверджувала, що їй повідомили про те, що фахівці фотолабораторії NASA видаляють зображення НЛО на супутникових знімках, пише Daily Mail.

Станом на липень 2026 року Пентагон опублікував три частини секретних документів, що стосуються НЛО. У жодній з них не підтверджується існування позаземного розумного життя, а також те, що інопланетяни відвідували Землю. Хоча розкрито інформацію про об’єкти, які поки що неможливо пояснити.

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На цьому тлі в соціальних мережах тривають дискусії щодо можливого приховування інформації про інопланетян Пентагоном та NASA. Деякі користувачі згадали про те, що протягом 20 років, з 2001 по 2021 рік, аж до своєї смерті, Донна Хеа стверджувала, що NASA приховує інформацію про зустрічі з інопланетянами.

В одному з інтерв’ю вона заявила, що від друга, який працював у фотолабораторії NASA, дізналася про те, що космічне агентство вже десятиліттями видаляє НЛО з фотографій перед їхньою публікацією. Хеа заявила, що бачила такі фотографії з невідомими об’єктами, про які наказано мовчати.

Хоча Хеа довгі роки наполягала на цьому, вона не показувала жодних фотографій і не називала імені фахівця з NASA, який розкрив їй "таємну" інформацію.

Хеа також стверджувала, що співробітник НАСА, який працював з астронавтами, що повернулися з Місяця в рамках програми "Аполлон", розповів їй, що майже кожен астронавт стверджував, нібито бачив кораблі інопланетян на Місяці. Хеа стверджувала, що астронавти нібито підписали документи, зобов’язавшись не говорити про це під загрозою тюремного ув’язнення.

Не існує жодних розсекречених документів, які б підтверджували слова Хеа, і не було опубліковано жодних зображень, які б вказували на те, що NASA підробляло супутникові фотографії, щоб видалити кораблі інопланетян. Також NASA ніколи офіційно не підтверджувало й не спростовувало ці заяви, тому вони стали частиною чергової теорії змови.

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