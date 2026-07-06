NASA обвинили в удалении НЛО со спутниковых фотографий перед их публикацией

Бывшая сотрудница NASA, имевшая допуск к секретной информации, обвинила космическое агентство в удалении доказательств существования внеземной разумной жизни.

В социальных сетях снова появились интригующие заявления Донны Хэа, которая работала иллюстратором в компании Philco Ford Aerospace, подрядчике NASA, который создавал изображения для космического агентства. Донна Хэа утверждала, что ей сообщили о том, что специалисты фотолаборатории NASA убирают изображения НЛО на спутниковых снимках, пишет Daily Mail.

По состоянию на июль 2026 года Пентагон опубликовал три части секретных документов, которые касаются НЛО. Ни в одном из не подтверждается существование внеземной разумной жизни, а также то, что инопланетяне посещали Землю. Хотя раскрыта информация об объектах, которые пока невозможно объяснить.

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На фоне этого в социальных сетях продолжаются обсуждения возможного сокрытия информации об инопланетян Пентагоном и NASA. Некоторые пользователи вспомнили о том, что в течение 20 лет, с 2001 по 2021 год, до своей смерти, Донна Хэа утверждала, что NASA скрывает информацию о встречах с инопланетянами.

В одном из интервью она заявила, что от друга, работавшего в фотолаборатории NASA, она узнала о том, что космическое агентство десятилетиями удаляет НЛО с фотографий перед их публикацией. Хэа заявила, что видела такие фотографии с неизвестными объектами, о которых приказано молчать.

Хотя Хэа долгие годы настаивала на этом, никаких фотографий она не показывала и не называла имя специалиста из NASA, который раскрыл ей "секретную" информацию.

Хэа также утверждала, что сотрудник NASA, работавший с астронавтами, которые вернулись с Луны в рамках программы "Аполлон", рассказал ей, что почти каждый астронавт утверждал, что видел корабли инопланетян на Луне. Хэа утверждала, что астронавты якобы подписали документы, обязуясь не говорить об этом под страхом тюремного заключения.

Нет никаких рассекреченных документов, подтверждающих слова Хэа, и не было опубликовано никаких изображений, которые бы указывали на то, что NASA подделывало спутниковые фотографии, чтобы удалить корабли инопланетян. Также NASA никогда официально не подтверждало и не опровергало эти заявления, потому они стали частью очередной теории заговора.

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