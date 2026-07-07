Первая в истории фотография крупным планом: китайский зонд показал вторую Луну Земли (фото)

Космический аппарат “Тяньвэнь-2” впервые сделал фотографию квазиспутника Камоалева и готовится собрать образцы местной горной породы.

Китайское национальное космическое управление сообщило о том, что зонд "Тяньвэнь-2", преодолев 1 миллиард километров в космосе, приблизился на расстояние 20 километров к мини-Луне Земли, которая называется Камоалева. С этого расстояния была сделана первая в истории фотография крупным планом квазиспутника Земли, пишет ScienceAlert.

Квазиспутники – это временные спутники Земли, которые вращаются вокруг Солнца и в то же время вокруг нашей планеты, но они не связаны гравитацией с последней. Среди семи квазиспутников Земли наиболее известным является околоземный астероид Камоалева шириной от 40 до 100 метров.

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Существует предположение, что это обломок Луны, который откололся после столкновения с крупным астероидом и вот уже примерно 100 лет Камоалева является временным спутником Земли. Неизвестно точно, является ли этот астероид цельным камнем или же грудой камней, удерживаемых гравитацией. Для того, чтобы выяснить происхождение Камоалева, его структуру и состав, в мае прошлого года Китай отправил в космос зонд "Тяньвэнь-2". Он преодолел 1 миллиард километров в космосе и недавно приблизился к квазиспутнику на расстояние 20 км. Свое сближение с астероидом космический аппарат начал 19 июня, когда находился на расстоянии 2000 км.

Первая в истории фотография крупным планом квазиспутника Земли Камоалева Фото: CNSA

После сближения с Камоалева китайский зонд сделал первую фотографию крупным планом этого загадочного объекта, который ранее выдели только в телескопы и не могли различить особенностей его поверхности. Теперь наконец-то можно увидеть, что из себя представляет мини-Луна Земли. Ожидается, что "Тяньвэнь-2" пришлет на Землю еще много фотографий.

Космический аппарат также должен совершить посадку на поверхность квазиспутника, чтобы собрать образцы местной горной породы. Ранее ученые получали образцы только с трех астероидов: Итокава, Бенну и Рюгу.

В апреле 2027 года китайский зонд отправится обратно к Земле, а в ноябре следующего года он сбросит в атмосферу нашей планеты капсулу с образцами. После этого космический аппарат полетит в главный пояс астероидов, расположенный за Марсом, где изучит объект 311P/PanSTARRS, который имеет свойства кометы и астероида.

О миссии "Тяньвэнь-2" имеется мало информации, ведь Китай держит в секрете многие ее аспекты. Даже как выглядит китайский зонд можно судить по одной единственной фотографии, где показана лишь часть космического аппарата.

Единственная официальная фотография, показыывающая внешний вид фрагмента зонда "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

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