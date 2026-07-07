Межзвездная комета 3I/ATLAS прибыла к нам из места, которого уже не существует (видео)

Новое исследование показало, что комета 3I/ATLAS образовалась вокруг звезды, которая появилась на миллиарды лет раньше Солнца.

Появились новые доказательства того, что межзвездная комета 3I/ATLAS намного старше Солнечной системы, а также того, что она образовалась на окраине протопланетного диска своей звезды. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

Прошлые наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS, проведенные с помощью радиотелескопа ALMA и космического телескопа Уэбб показали, что этот объект образовался возле другой звезды 10-12 миллиардов лет назад. Эти данные были получены при изучении соотношения изотопов углерода и дейтерия в газах кометы, которые она выпускала при сближении с Солнцем. Это значит, что 3I/ATLAS как минимум в 2 раза старше Солнца и Солнечной системы, возраст которых составляет 4,6 миллиарда лет.

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Теперь астрономы представили результаты исследования 3I/ATLAS, основанного на наблюдениях, проведенных с помощью наземного телескопа VLT. Ученые выяснили, что межзвездная комета образовалась на окраине протопланетного диска своей звезды где-то 12 миллиардов лет назад. Протопланетный диск – это облако из газа и пыли, в котором формируются планетные системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS, сфотографированная телескопом VLT Фото: ESO

По словам ученых, родная звезда 3I/ATLAS появилась где-то в то же период времени и данные показывают, что, возможно, этой звездной системы уже не существует. Дело в том, что родная звезда кометы, вероятно, не имеет слишком долгий срок жизни и скорее всего ее уже нет.

Чтобы прийти к таки выводам астрономы изучили соотношение изотопов углерода и азота в газах кометы 3I/ATLAS. Изотопы — это р версии атомов одного и того же химического элемента, в ядре которых находится разное количество нейтронов.

Ученые обнаружили, что соотношение углерода-12 к углероду-13 выше, чем в кометах Солнечной системы или даже в местной межзвездной среде. Соотношение азота-14 к азоту-15 более чем в два раза превышает значение в кометах Солнечной системы. Это соотношение характерно для внешних слоев протопланетных дисков вокруг молодых звезд.

Также астрономы предложили свою версию того, каким образом межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась выброшенной из своей звездной системы и миллиарды лет скиталась по космосу, пока ее в 2025 году не заметили в Солнечной системе.

Считается, что миграция планет во время формирования планетных систем может приводить к выбросу малых космических тел в межзвездное пространство. Но место рождения 3I/ATLAS, расположено далеко от влияния гравитации планет. Это значит, что комета могла быть выброшена из своей системы под влиянием гравитации проходящей мимо звезды.

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