Кам'яний НЛО: джерелом космічного пилу на Землі є неідентифіковані об'єкти у космосі

Вчені з’ясували, що приблизно 10 % мікрометеоритів, виявлених на Землі, були частиною невідомих навколоземних об’єктів.

На нашу планету постійно потрапляє космічний пил або мікрометеорити, які можуть витримати вхід в атмосферу. Виявилося, що 10 % космічного пилу має невідоме походження. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Phys.

Деякі мікрометеорити плавляться під час входу в атмосферу й набувають сферичної форми. Ці сферичні частинки втрачають свій первісний мінеральний склад під час нагрівання в атмосфері, що ускладнює визначення джерела їхнього походження. Тобто частиною яких саме астероїдів вони були.

Вчені з’ясували, що близько 10 % космічного пилу, виявленого на Землі, має незвичайний хімічний склад і не відповідає жодній відомій групі астероїдів.

Відео дня

Вчені також з’ясували, що деякі сферичні частинки могли розвивати надзвичайно високі швидкості під час входу в атмосферу, що може свідчити про незвичайну орбіту їхніх батьківських астероїдів.

Автори дослідження вивчили хімічний та мінеральний склад, а також структуру кількох груп космічних сферичних частинок з Антарктиди та інших регіонів світу, щоб визначити джерело їхнього походження.

Вони виявили низький вміст ізотопу кисню-16, незвичайну майже повну відсутність магнетиту, низький вміст заліза та нікелю-сірки, які зазвичай зустрічаються, та незвично високий вміст сірки.

Моделювання показало, що джерелами незвичайної групи космічного пилу є навколоземні астероїди, які ще не внесені до астрономічних каталогів. Ймовірно, це раніше не досліджені, примітивні, багаті на сульфіди вуглецеві астероїди, які перетинають орбіту Землі. Дослідники стверджують, що виявлення цих астероїдів стане одним із найважливіших відкриттів.

Інші новини науки