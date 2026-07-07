Встановив рекорд: японський зонд зробив знімок незвичайного "двоголового" астероїда (фото)

Космічний апарат "Хаябуса-2", який уперше в історії доставив на Землю зразки астероїда, пролетів на рекордному відстані повз ще один космічний камінь.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що космічний апарат "Хаябуса-2", запущений у 2014 році, здійснив близький проліт повз навколоземний астероїд (98943) Торіфуне та зробив вражаючі фотографії. Це один із найближчих прольотів повз астероїд, які коли-небудь здійснювали космічні апарати. Але головної мети в рамках розширеної місії зонд "Хаябуса-2" досягне у 2031 році, і тоді він також має встановити рекорд, пише Space.

Космічний апарат "Хаябуса-2" вперше в історії доставив на Землю зразки гірської породи з астероїда. Це сталося у 2020 році, коли зонд запустив у атмосферу Землі капсулу зі зразками астероїда Рюгу. Після цього місія японського зонда була розширена, і він вирушив досліджувати ще один навколоземний астероїд — 1998 KY26. До своєї мети зонд прибуде у 2031 році. Цей астероїд має ширину всього 11 метрів, і якщо все піде за планом, то вперше в історії космічний апарат наблизиться до такого маленького астероїда та вперше візьме зразки гірської породи. Це допоможе вченим дізнатися більше про структуру та склад малих астероїдів Сонячної системи.

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Космічний апарат "Хаябуса-2", запущений у 2014 році, здійснив близький проліт повз навколоземний астероїд (98943) Торіфуне та зробив вражаючі фотографії Фото: JAXA

Зближення апарату "Хаябуса-2" з астероїдом Торіфуне, розмір якого оцінюється в 450 метрів і який має незвичайну форму (здається, що він складається з двох частин), спочатку не входило в плани вчених. І все ж було вирішено здійснити зближення з космічним каменем у рамках випробування технологій захисту Землі від небезпечних астероїдів.

Під час зближення з астероїдом "Хаябуса-2" зробив знімки каменю в оптичному та інфрачервоному діапазоні Фото: JAXA

Згідно з повідомленням JAXA, 5 липня японський зонд пролетів на великій швидкості (близько 18 000 км/год) повз астероїд Торіфуне і перебував на відстані приблизно 800 метрів від нього. Це один із найближчих прольотів повз астероїд, які коли-небудь здійснювали космічні апарати. Вчені вирішили перевірити системи навігації зонда та його здатність підтримувати точно розраховану траєкторію руху під час зближення з космічним каменем. Ці дані можна використовувати при проектуванні майбутніх зондів, які в разі виявлення небезпечного для Землі астероїда зможуть змінити орбіту останнього в результаті зіткнення.

Наземний астероїд Торіфуне знаходиться на відстані 100 мільйонів кілометрів від нас і робить повний оберт навколо Сонця кожні 383 дні, а навколо своєї осі — кожні 5 годин. Під час зближення з астероїдом "Хаябуса-2" зробив фотографії каменю в оптичному та інфрачервоному діапазоні. Дані, отримані під час цього прольоту, передано на Землю, і їх вивчають вчені. Вже відомо, що температура на поверхні астероїда відрізняється залежно від потрапляння сонячного світла.

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