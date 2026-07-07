Невже інопланетяни: Curiosity виявив дивні багатокутні структури на Марсі (фото)

Вчені виявили на поверхні Червоної планети ділянку, що нагадує бджолині стільники. Поки що невідомо, що саме призвело до утворення цих незвичайних структур на поверхні Марса.

Знімки орбітальних апаратів, що обертаються навколо Марса, показали наявність ділянки поверхні в кратері Гейл, яка виглядала світлішою та гладшою, ніж навколишні ділянки. Коли марсохід NASA Curiosity наблизився до цього місця й дослідив його, команда місії виявила щось дивовижне — дивні багатокутні структури, схожі на бджолині стільники, пише IFLScience.

За словами вчених із NASA, вони були здивовані, коли отримали дані з Марса, адже на знімках було видно багатокутні структури, що вкривали одну з ділянок поверхні кратера Гейл. Дані також показали, що чим далі рухався марсохід, тим більше зруйнованими внаслідок ерозії виявилися ці структури, схожі на бджолині стільники.

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Як з’явилися ці багатокутники? Невже їх створили представники позаземної цивілізації, чи, може, на Марсі живуть якісь гігантські бджоли? Звичайно ж, ні. Хоча ці структури здаються незвичайними, немає жодних підстав припускати, що вони мають штучне походження.

За словами вчених із NASA, вони були здивовані, коли отримали дані з Марса, адже на знімках було видно багатокутні структури, що вкривали одну з ділянок поверхні кратера Гейл Фото: solar-system

Однак вчені поки що точно не знають, яким чином з’явилися ці багатокутники. Марсохід виявив на цій ділянці безліч дрібних каменів, тому виникла гіпотеза, що ці структури утворилися в результаті ударної події.

Оскільки атмосфера Марса розрідженіша за земну, метеорити частіше падають на поверхню Червоної планети. Але вчені хочуть з’ясувати, які саме камені утворили ці багатокутники. Це могло статися внаслідок падіння метеоритів, але також ці структури могли утворитися внаслідок падіння марсіанських каменів, викинутих під час падіння метеоритів. Подальші дослідження мають допомогти відповісти на це питання.

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