Нова проблема для людей на Марсі: прихована електрика в повітрі

Хоча на Марсі не виявлено блискавок у земному розумінні цього явища, вчені дійшли висновку, що в атмосфері біля поверхні Червоної планети можуть утворюватися небезпечні електричні розряди.

Вчені дослідили глобальні пилові бурі на Марсі й дійшли невтішних висновків. Ці бурі можуть створювати в приповерхневій частині атмосфери планети зони, сприятливі для електричної активності. Це спричиняє електричні розряди, які можуть пошкодити наукові прилади та космічні кораблі майбутніх пілотованих місій на Марс. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Phys.

Вчені провели аналіз однієї з глобальних пилових бур на Марсі, за якою спостерігали одразу кілька космічних апаратів і марсоходів на поверхні Червоної планети. Дослідники дійшли висновку, що такі пилові бурі здатні створювати умови, за яких електричні поля в нижніх шарах атмосфери викликають сильні електричні розряди, схожі на земну блискавку.

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Хоча на Марсі немає грозових хмар і блискавок у їхньому земному розумінні, під час глобальних пилових буревіїв частинки пилу піднімаються у нижні шари атмосфери планети, де їхнє зіткнення може призвести до виникнення електричного розряду, зазначають вчені.

Ці розряди можуть чинити негативний вплив на наукове обладнання та космічні кораблі майбутніх пілотованих місій на Марс. Навіть майбутні безпілотні місії варто планувати з урахуванням електростатичної ситуації під час пилових бур на Марсі, зазначають автори дослідження.

Ці електростатичні ефекти можуть впливати на те, як пил взаємодіє з приладами космічних апаратів. Електростатичний заряд може змінити характер взаємодії пилу з відкритими системами місії. В умовах сильної бурі заряджений пил може призвести не тільки до механічного забруднення, а й до накопичення заряду на поверхні відкритих систем, що може вивести їх з ладу.

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