Новая проблема для людей на Марсе: скрытое электричество в воздухе

Хотя на Марсе не обнаружено молний в земном понимании этого явления, ученые пришли к выводу, что в атмосфере у поверхности Красной планеты могут формироваться опасные электрические разряды.

Ученые изучили глобальные пылевые бури на Марсе и пришли к неутешительным выводам. Эти бури могут создавать в приповерхностной части атмосферы планеты области, благоприятные для электрической активности. Это создает электрические разряды, которые могут повредить научные приборы и космические корабли будущих пилотируемых миссий на Марс. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Phys.

Ученые провели анализ одно из глобальных пылевых бурь на Марсе, за которой наблюдали сразу несколько космических аппаратов и марсоходов на поверхности Красной планеты. Исследователи пришли к выводу, такие пылевые бури способны создавать условия, при которых электрические поля в нижних слоях атмосферы создают сильные электрические разряды, похожие на земную молнию.

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Хотя на Марсе нет грозовых облаков и молний в земном их понимании, во время глобальных пылевых бурь частицы пыли поднимаются в нижние слои атмосферы планеты, где их столкновение может привести к возникновению электрического разряда, говорят ученые.

Эти разряды могут оказывать негативное влияние на научное оборудование и космические корабли будущих пилотируемых миссий на Марс. Даже будущие беспилотные миссии стоит планировать так, чтобы учитывать электростатическую обстановку во время пылевых бурь на Марсе, говорят авторы исследования.

Эти электростатические эффекты могут влиять на то, как пыль взаимодействует с приборами космических аппаратов. Электростатический заряд может изменить то, как пыль взаимодействует с открытыми системами миссии. В условиях сильной бури заряженная пыль может привести не только к механическому загрязнению, но к накоплению заряда на поверхности открытых систем, что может вывести их из строя.

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