Ученые назвали дату "конца света": когда Земля станет непригодной для жизни

Используя сложные климатические модели, исследователи определили момент, когда жизнь на Земле перестанет существовать.

Жизнь на Земле зависит от растений. Их исчезновение разрушит пищевые цепи на нашей планете, а также остановит производство кислорода, что приведет к полному исчезновению живых существ. Ранее предполагалось, что жизнь на Земле исчезнет примерно через 100 миллионов лет, но теперь ученые назвали новую дату "конца света". Исследование опубликовано в журнале JGR Atmospheres, пишет Live Science.

Наше Солнце уже 4,5 миллиарда лет дает свет и тепло для Земли, чем поддерживает ее пригодность для жизни. Но сейчас Солнце выделяет примерно на 30% больше тепла и света, чем миллиарды лет назад. И со времени наша звезда будет посылать на Землю все больше тепла, что в конечном итоге приведет к испарению океанов и уничтожению атмосферы на Земле.

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Ученые давно пытаются выяснить, как долго сможет существовать жизнь на Земле по мере того, как Солнце будет становиться ярче. Прошлые исследование показывали, что растения, которые создают кислород и являются основой пищевой цепи для подавляющего большинства живых организмов, будут существовать еще 100 миллионов лет. После того как они исчезнут, исчезнет и жизнь на нашей планете. Новое исследование отодвигает эту трагедия на более поздний срок.

Жизнь на Земле зависит от фотосинтеза. Это процесс, используемый растениями, водорослями и некоторыми бактериями для превращения солнечного света в энергию. Этот механизм химически преобразует углекислый газ и воду в сахара и кислород. Для этого необходимы как углекислый газ, так и солнечный свет.

Но при определенных температурах аппарат фотосинтеза растений отключается. Это значит, что в конце концов, Солнце нагреет Землю до такой степени, что растения больше не смогут фотосинтезировать, что, в свою очередь, приведет к разрушению целых пищевых цепей и гибели всей жизни. Еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как Солнце будет становиться ярче, в атмосфере Земли будет меньше углекислого газа.

Ученые использовали 29 климатических моделей для оценки того, что происходит с растительной биосферой Земли при различных сценариях. Оказалось, что климат Земли может оставаться благоприятным для растительной жизни, значительно дольше, чем предполагалось. Согласно новым расчетам, жизнь на Земле может существовать еще 1,8 миллиарда лет.

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