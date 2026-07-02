Х-вспышка на Солнце вызвала блэкаут в Америке: на этой неделе будет новый удар по Земле (видео)

На Солнце появилась вспышка самого мощного класса, а также в космос был выброшен огромный поток плазмы, который вскоре достигнет нашей планеты.

Американские ученые, которые наблюдают за космической погодой, создаваемой активностью Солнца, сообщили о том, что 30 июня на Солнце произошло мощное извержение излучения, энергии и плазмы. В солнечном пятне AR4479, обращенном к Земле, появилась вспышка класса Х1.1, а также корональный выброс массы. Вспышка вызвала радиоблэкаут, то есть кратковременное отключение радиосвязи во многих регионах Северной Америки. Что касается коронального выброса массы, то этот поток плазмы врежется в Землю 3 или 4 июля. В результате ожидается появление магнитной бури и яркого полярного сияния, пишет Space.

Мощная вспышка класса Х1.1 на Солнце была зафиксирована в 23:50 по Киеву во вторник, 30 июня. Уже через 8 минут мощное рентгеновское излучение достигло Земли и вызвало сильный сбой в работе радиосвязи в Северной Америке.

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Мощная вспышка класса Х1.1 на Солнце была зафиксирована в 23:50 по Киеву во вторник, 30 июня. Уже через 8 минут мощное рентгеновское излучение достигло Земли и вызвало сильный сбой в работе радиосвязи в Северной Америке Фото: NASA

Вспышка вызвала выброс в космос огромного потока плазмы с Солнца, известного как корональный выброс массы. Изначально ученые предположили, что эта плазма не должна достичь Земли, но дальнейшие наблюдения показали, что это все же произойдет. Ожидается, что корональный выброс массы врежется в нашу планету в пятницу, 3 июля, или в субботу, 4 июля. Это событие вызовет появление магнитной бури уровня G2 или G3. Напоминаем, что это умеренные магнитные бури, ведь самые опасные для наших технологий, в частности для электросетей, систем связи и GPS, бури уровня G4 и G5.

Корональные выбросы при взаимодействии с атмосферой земли также вызывают яркие полярные сияния. Во время магнитной бури уровня G2 полярное сияние может сместиться вплоть до 40 градуса серверной широты, то есть намного южнее, чем обычно видно это атмосферное явление. Это значит, что жители Украины, возможно, также смогут увидеть полярное сияние 3 или 4 июля при условии ясного и темного неба. Ученые не могут казать насколько ярким будет полярное сияние, ведь это зависит от силы коронального выброса массы и от ориентации его магнитного поля в момент прибытия на Землю.

Напоминаем, что вспышки на Солнце – это внезапные выбросы энергии, высвобождаемые, когда линии магнитных полей солнечных пятен искривляются, разделяются, а затем соединяются снова. Солнечные вспышки разделяют на 5 классов: A, B, C, M и X. Каждый класс вспышек в 10 раз мощнее предыдущего, а вспышки класса Х являются самыми сильными на Солнце.

В отличие от излучения солнечной вспышки, которое двигается со скоростью света и прибывает на Землю за 8 минут, заряженным частицам корональных выбросов массы требуется от одного до 3 дней, чтобы добраться до нашей планеты. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитным полем Земли приводит к геомагнитным бурям разной силы.

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