Х-спалах на Сонці спричинив блекаут в Америці: цього тижня на Землю чекає новий удар (відео)

На Сонці стався спалах найпотужнішого класу, а також у космос було викинуто величезний потік плазми, який незабаром досягне нашої планети.

Американські вчені, які спостерігають за космічною погодою, що зумовлюється активністю Сонця, повідомили, що 30 червня на Сонці стався потужний викид випромінювання, енергії та плазми. У сонячній плямі AR4479, зверненій до Землі, стався спалах класу Х1.1, а також корональний викид маси. Спалах спричинив радіоблакаут, тобто короткочасне відключення радіозв’язку в багатьох регіонах Північної Америки. Що стосується коронального викиду маси, то цей потік плазми вріжеться в Землю 3 або 4 липня. У результаті очікується поява магнітної бурі та яскравого полярного сяйва, пише Space.

Потужний спалах класу Х1.1 на Сонці було зафіксовано о 23:50 за київським часом у вівторок, 30 червня. Вже через 8 хвилин потужне рентгенівське випромінювання досягло Землі та спричинило серйозні перебої в роботі радіозв’язку в Північній Америці.

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Потужний спалах класу Х1.1 на Сонці було зафіксовано о 23:50 за київським часом у вівторок, 30 червня. Вже через 8 хвилин потужне рентгенівське випромінювання досягло Землі та спричинило серйозні перебої в роботі радіозв"язку в Північній Америці Фото: NASA

Спалах спричинив викид у космос величезного потоку плазми з Сонця, відомого як корональний викид маси. Спочатку вчені припустили, що ця плазма не має досягти Землі, але подальші спостереження показали, що це все ж таки станеться. Очікується, що корональний викид маси вріжеться в нашу планету в п’ятницю, 3 липня, або в суботу, 4 липня. Ця подія спричинить магнітну бурю рівня G2 або G3. Нагадуємо, що це помірні магнітні бурі, адже найнебезпечнішими для наших технологій, зокрема для електромереж, систем зв’язку та GPS, є бурі рівня G4 та G5.

Корональні викиди під час взаємодії з атмосферою Землі також спричиняють яскраві полярні сяйва. Під час магнітної бурі рівня G2 полярне сяйво може зміститися аж до 40 градусів північної широти, тобто набагато південніше, ніж зазвичай видно це атмосферне явище. Це означає, що мешканці України, можливо, також зможуть побачити полярне сяйво 3 або 4 липня за умови ясного й темного неба. Вчені не можуть сказати, наскільки яскравим буде полярне сяйво, адже це залежить від сили коронального викиду маси та від орієнтації його магнітного поля в момент прибуття на Землю.

Нагадуємо, що спалахи на Сонці — це раптові викиди енергії, що відбуваються, коли лінії магнітних полів сонячних плям викривляються, розходяться, а потім знову з’єднуються. Сонячні спалахи поділяють на 5 класів: A, B, C, M і X. Кожен клас спалахів у 10 разів потужніший за попередній, а спалахи класу X є найпотужнішими на Сонці.

На відміну від випромінювання сонячного спалаху, яке рухається зі швидкістю світла й досягає Землі за 8 хвилин, зарядженим частинкам корональних викидів маси потрібно від одного до 3 днів, щоб дістатися до нашої планети. Взаємодія сонячної плазми з магнітним полем Землі призводить до геомагнітних бур різної сили.

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