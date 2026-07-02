За 82 світлових роки від Землі "відродилася" планета: вона змогла пережити свою зірку

Нове дослідження дає уявлення про те, що може статися з планетами Сонячної системи.

Наше Сонце загине приблизно через 5 мільярдів років. Це означає, що воно перетвориться на дуже щільну зірку розміром із Землю, але з масою, більшою за масу Сонця, — на білий карлик. Вважається, що до цього перетворення на білого карлика Сонце збільшиться у 100 разів і знищить Меркурій, Венеру та, можливо, Землю й Марс. Але що станеться з рештою чотирьох планет Сонячної системи? Тепер астрономи мають докази того, що гігантські планети після смерті своєї зірки можуть отримати друге життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

За допомогою космічного телескопа "Вебб" астрономи дослідили планету класу "газовий гігант" під назвою WD 1856b. Вона обертається навколо білого карлика на відстані 82 світлових років від нас. Ця планета трохи менша за Юпітер, але її маса приблизно в 7 разів більша, як з’ясували астрономи. Також виявилося, що WD 1856b знаходиться до білого карлика приблизно в 50 разів ближче, ніж Земля до Сонця, відстань до якого становить 150 мільйонів кілометрів. І це дуже дивно: якби газовий гігант завжди перебував так близько до зірки, то до того, як вона стала білим карликом, планета була б знищена.

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Але ще більше здивувала астрономів температура планети WD 1856b. Вони очікували, що температура становитиме близько мінус 113 градусів Цельсія, майже як у Юпітера. Але виявилося, що температура планети становить плюс 126 градусів Цельсія. Це дивно, оскільки білий карлик з’явився приблизно 5 мільярдів років тому і відтоді постійно охолоджується, а отже, не виділяє багато випромінювання та тепла.

Згідно з дослідженням, WD 1856b сильно нагрілася приблизно через 3 мільярди років після смерті зірки. Що стало причиною нагрівання планети і як вона опинилася занадто близько до білого карлика?

Астрономи дійшли висновку, що дві інші зірки, які разом із білим карликом утворюють потрійну систему WD 1856+534, своєю гравітацією змусили планету переміститися ближче до білого карлика та сприяли її нагріванню. Друга версія: планета нагрілася в міру того, як гравітація притягувала її ближче до білого карлика, а міграція цього світу почалася через нестабільність, що виникла в системі після смерті зірки.

Згідно з дослідженням, гігантські планети, такі як Юпітер, можуть отримати друге життя після смерті своєї зірки. Це означає, що чотири планети Сонячної системи — Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — після смерті Сонця можуть опинитися ближче до білого карлика й продовжити своє існування.

"Смерть зірки — це не кінець, це новий етап у житті планет, подібних до Юпітера", — зазначають вчені.

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