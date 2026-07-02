В 82 световых годах от Земли “воскресла” планета: она смогла пережить свою звезду

Новое исследование дает представление о том, что может произойти с планетами Солнечной системы.

Наше Солнце умрет примерно через 5 миллиардов лет. Это значит, что оно превратится в очень плотную звезду размером с Землю, но с массой больше, чем у Солнца – белого карлика. Считается, что до этого превращения в белого карлика Солнце в 100 раз станет больше и уничтожит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю и Марс. Но что произойдет с остальными четырьмя планетами Солнечной системы? Теперь у астрономов есть доказательство того, что гигантские планеты после смерти своей звезды могут получить вторую жизнь. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы изучили планету класса газовый гигант под названием WD 1856b. Она вращается вокруг белого карлика на расстоянии 82 световых годах от нас. Эта планета немного меньше Юпитера, но ее масса примерно в 7 раз больше, как выяснили астрономы. Также оказалось, что WD 1856b находится к белому карлику примерно в 50 раз ближе, чем Земля к Солнцу, который разделяет 150 миллионов километров. И это очень странно, если бы газовый гигант всегда находился так близко к звезде, то до того, как она стала белым карликом, планета была бы уничтожена.

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Но еще больше удивила астрономов температура планеты WD 1856b. Они ожидали, что температура будет около минус 113 градусов Цельсия, почти как у Юпитера. Но оказалось, что планета имеет температуру плюс 126 градусов Цельсия. Это странно потому, что белый карлик появился примерно 5 миллиардов лет назад и с тех пор постоянно остывает, а значит не выделяет много излучения и тепла.

Согласно исследованию, WD 1856b сильно нагрелась примерно через 3 миллиарда лет после смерти звезды. Что стало причиной нагрева планеты и как она оказалась слишком близко к белому карлику?

Астрономы пришли к выводу, что две другие звезды, которые вместе с белым карликом образуют тройную систему WD 1856+534, своей гравитацией заставили планету переместиться ближе к белому карлику и способствовали ее нагреву. Вторая версия: планета нагрелась по мере того, как гравитация притягивала ее ближе к белому карлику, а миграция этого мира началась из-за нестабильности, возникшей в системе после смерти звезды.

Согласно исследованию, гигантские планеты, такие как Юпитер, могут иметь вторую жизнь после смерти своей звезды. Это значит, что четыре планеты Солнечной системы, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, после смерти Солнца могут оказаться ближе к белому карлику и продолжить свое существование.

"Смерть звезды — это не конец, это новая глава в жизни планет, подобных Юпитеру", — говорят ученые.

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