Близкая к нам планета больше похожа на Землю, чем считалось: это может быть обитаемый мир

Ученые считают, что планета GJ 3378b класса суперземля является одним из лучших мест для поиска внеземной жизни.

Астрономы использовали телескоп в Макдональдской обсерватории (США) для тщательного изучения, обнаруженной в 2024 году планеты GJ 3378b. Новые данные показывают, что этот мир больше похож на Землю, чем предполагалось, а значит там может существует внеземная жизнь. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Планета GJ 3378b класса суперземля находится на расстоянии 25 световых лет от нас, что считается близко по комическим меркам. Суперземля – это каменистая планета, которая в 2 и более раз больше Земли.

GJ 3378b вращается вокруг звезды типа красный карлик – 70% звезд в Млечном Пути принадлежат к этому классу. Это относительно холодные звезды, которые меньше Солнца по размеру и более тусклые, чем наша звезда. Они часто имеют красноватый оттенок, отсюда и их название.

Відео дня

Вокруг красных карликов ученые ищут планеты, похожие на Землю и иногда находят миры класса суперземля. Одной из целей подобных исследований является поиск признаков того, что такие планеты могут быть пригодными для жизни. По словам ученых, планеты класса суперземля не настолько большие, чтобы обладать плотной атмосферой, которая бы подавила всю жизнь на их поверхности. Поэтому есть шанс, что они могут быть обитаемыми.

GJ 3378b вращается вокруг звезды типа красный карлик – 70% звезд в Млечном Пути принадлежат к этому классу. Иллюстрация Фото: Live Science

Планета GJ 3378b находится в зоне обитаемости своей звезды, что повышает вероятность существования там жизни. Это область космоса, где температура позволяет существовать воде в жидком виде на поверхности планеты. Вода – это основной компонент жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Ранее астрономы считали, что масса GJ 3378b в 5 раз больше, чем у Земли. Новое исследование показало, что масса потенциально обитаемого мира в 2,3 раза больше. Это повышает вероятность того, что это действительно каменистая планета с атмосферой, позволяющей существовать внеземной жизни.

Также ученые выяснили, что планета совершает полный оборот вокруг своей звезды не за 25 земных дней, а за 21 земной день. Для сравнения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней, а значит GJ 3378b находится очень близко к красному карлику. Но ученые говорят, что эта звезда примерно в 3 раза меньше Солнца, а значит ее зона обитаемости также меньше. При этом планета получает почти такое же количество света и тепла, как и Земля.

И все же слишком интенсивное излучение звезды может разрушать любую атмосферу. Астрономы намерены продолжить исследование этого мира, чтобы выяснить какая там атмосфера и есть ли там признаки потенциальной инопланетной жизни.

Другие новости науки