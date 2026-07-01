Близька до нас планета більше схожа на Землю, ніж вважалося раніше: це може бути населений світ

Вчені вважають, що планета GJ 3378b класу "суперземля" є одним із найкращих місць для пошуку позаземного життя.

Астрономи використали телескоп у Макдональдській обсерваторії (США) для ретельного вивчення планети GJ 3378b, виявленої у 2024 році. Нові дані свідчать, що цей світ більше схожий на Землю, ніж передбачалося, а отже, там може існувати позаземне життя. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

Планета GJ 3378b класу "суперземля" розташована на відстані 25 світлових років від нас, що за космічними мірками вважається близько. "Суперземля" — це скеляста планета, яка у 2 і більше разів більша за Землю.

GJ 3378b обертається навколо зірки типу "червоний карлик" — 70 % зірок у Чумацькому Шляху належать до цього класу. Це відносно холодні зірки, які менші за Сонце за розміром і тьмяніші, ніж наша зірка. Вони часто мають червонуватий відтінок, звідси й їхня назва.

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Навколо червоних карликів вчені шукають планети, схожі на Землю, і іноді знаходять світи класу "суперземля". Однією з цілей таких досліджень є пошук ознак того, що такі планети можуть бути придатними для життя. За словами вчених, планети класу "суперземля" не настільки великі, щоб мати щільну атмосферу, яка б придушила все життя на їхній поверхні. Тому є шанс, що вони можуть бути придатними для життя.

GJ 3378b обертається навколо зірки типу "червоний карлик" — 70 % зірок у Чумацькому Шляху належать до цього класу. Ілюстрація Фото: Live Science

Планета GJ 3378b знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки, що підвищує ймовірність існування там життя. Це ділянка космосу, де температура дозволяє воді існувати в рідкому стані на поверхні планети. Вода — це основний компонент життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Раніше астрономи вважали, що маса GJ 3378b у 5 разів більша, ніж у Землі. Нове дослідження показало, що маса потенційно придатної для життя планети в 2,3 рази більша. Це підвищує ймовірність того, що це дійсно скеляста планета з атмосферою, яка дозволяє існувати позаземному життю.

Також вчені з’ясували, що планета робить повний оберт навколо своєї зірки не за 25 земних днів, а за 21 земний день. Для порівняння: Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 днів, а отже, GJ 3378b знаходиться дуже близько до червоного карлика. Але вчені зазначають, що ця зірка приблизно в 3 рази менша за Сонце, а отже, її зона придатності для життя також менша. При цьому планета отримує майже таку саму кількість світла й тепла, як і Земля.

І все ж надто інтенсивне випромінювання зірки може зруйнувати будь-яку атмосферу. Астрономи мають намір продовжити дослідження цього світу, щоб з’ясувати, яка там атмосфера і чи є там ознаки потенційного позаземного життя.

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