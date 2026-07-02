Год длится всего полтора дня: ученые не могут объяснить, что происходит на странной планете

У необычной планеты типа “горячий Юпитер” характеристики не соответствуют тому, что ожидают астрономы.

"Горячие Юпитеры" — это одни из самых экстремальных планет во Вселенной. Это горячие газовые гиганты, напоминающие Юпитер или Сатурн, которые расположены очень близко к своим звездам. Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, меняет представление об этих странных мирах, пишет Space.

На расстоянии 696 световых лет от нас находится планета CoRoT-2 b, масса которой в 3,5 раза больше массы Юпитера, а по размеру она в 1,5 раза больше самой большой планеты Солнечной системы. При этом CoRoT-2 b находится так близко к своей звезде, что полный оборот совершает всего за 41 земной час.

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Астрономы выяснили, что в отличие от большинства "горячих Юпитеров", которые всегда образины к своей звезде одной стороной, как Луна к Земле, у планеты CoRoT-2 b не наблюдается такая фиксация положения. Это большой сюрприз для астрономов, который ставит под сомнение все предположения об этих экстремальных мирах. Ученые говорят, что в данном случае универсальная модель для "горячих Юпитеров" не работает. И пока сложно объяснить почему.

Важно отметить, что у каменистых планет, которые всегда обращены к своей звезде одной стороной, есть горячая и холодная сторона. У "горячих Юпитеров" нет холодной стороны из-за движения атмосферы. Но у этих планет есть так называемые "горячие точки", которые слегка смещаются в направлении их вращения во кур своей оси и движения вокруг звезды. Но у CoRoT 2b "горячие точки" смещаются в противоположном направлении. Ученые пока не знают, в чем причина этой аномалии.

Исследование показало, что сутки на планете CoRoT-2b длятся всего 3 земных дня, что в 2 раза больше продолжительности года. Возможно, слишком медленное вращение планеты вокруг своей оси, которое медленнее, чем вращение вокруг звезды, сыграло свою роль в аномальных характеристиках CoRoT-2b.

Астрономы продолжат наблюдения за это очень страной планетой, которая меняет представление о "горячих Юпитерах". Кстати, этих планет очень много в нашей галактике, а потому они вызывают особенный интерес у астрономов. Просто таких планет нет в Солнечной системе, и никто не знает почему.

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