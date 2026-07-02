Рік триває всього півтора дня: вчені не можуть пояснити, що відбувається на цій дивній планеті

Характеристики цієї незвичайної планети типу "гарячий Юпітер" не відповідають очікуванням астрономів.

"Гарячі Юпітери" — це одні з найекстремальніших планет у Всесвіті. Це гарячі газові гіганти, схожі на Юпітер чи Сатурн, які розташовані дуже близько до своїх зірок. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, змінює уявлення про ці дивні світи, пише Space.

На відстані 696 світлових років від нас розташована планета CoRoT-2 b, маса якої в 3,5 рази перевищує масу Юпітера, а за розміром вона в 1,5 рази більша за найбільшу планету Сонячної системи. При цьому CoRoT-2 b знаходиться так близько до своєї зірки, що повний оберт здійснює всього за 41 земну годину.

Астрономи з'ясували, що, на відміну від більшості "гарячих Юпітерів", які завжди звернені до своєї зірки одним боком, як Місяць до Землі, у планети CoRoT-2 b не спостерігається такої фіксації положення. Це великий сюрприз для астрономів, який ставить під сумнів усі припущення щодо цих екстремальних світів. Вчені зазначають, що в даному випадку універсальна модель для "гарячих Юпітерів" не працює. І поки що складно пояснити, чому.

Відео дня

Важливо зазначити, що у кам’янистих планет, які завжди звернені до своєї зірки однією стороною, є гаряча та холодна сторони. У "гарячих Юпітерів" немає холодної сторони через рух атмосфери. Але у цих планет є так звані "гарячі точки", які злегка зміщуються у напрямку їхнього обертання навколо власної осі та руху навколо зірки. Однак у CoRoT 2b "гарячі точки" зміщуються у протилежному напрямку. Вчені поки що не знають, у чому полягає причина цієї аномалії.

Дослідження показало, що доба на планеті CoRoT-2b триває лише 3 земні дні, що у 2 рази перевищує тривалість року. Можливо, надто повільне обертання планети навколо своєї осі, яке є повільнішим, ніж обертання навколо зірки, зіграло свою роль у аномальних характеристиках CoRoT-2b.

Астрономи продовжать спостереження за цією дуже дивною планетою, яка змінює уявлення про "гарячі Юпітери". До речі, таких планет дуже багато в нашій галактиці, а тому вони викликають особливий інтерес у астрономів. Просто таких планет немає в Сонячній системі, і ніхто не знає, чому.

Інші новини науки