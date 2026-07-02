Чумацький Шлях несподівано збільшився: до нашої галактики завітали гості з іншого світу

Зовнішні рукави нашої спіральної галактики розташовані на 10 % далі, ніж припускали астрономи. Уточнити відстань до них допомогли вибухи, що сталися в інших галактиках.

Точно визначити розмір і структуру Чумацького Шляху дуже складно. Справа в тому, що Земля знаходиться глибоко всередині нашої галактики. Тому астрономи не мають повної фотографії Чумацького Шляху — її неможливо зробити. Це було б можливо, якби якийсь космічний апарат вилетів за межі нашої галактики. Проте завдяки попереднім даним космічного телескопа Gaia астрономи з’ясували, що наша спіральна галактика має не два, а чотири головні спіральні рукави. Тепер же нові дані рентгенівських телескопів Чандра та XMM-Newton допомогли уточнити відстань до зовнішніх рукавів Чумацького Шляху. Виявилося, що вони розташовані далі, ніж очікувалося. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише IFLScience.

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Космічні телескопи виявили наслідки трьох найпотужніших космічних вибухів, які називаються гамма-спалахами, у зовнішніх спіральних рукавах нашої галактики. Ці величезні викиди енергії після вибухів наднових (так вмирають масивні зірки) виникли не в Чумацькому Шляху, а в більш віддалених галактиках.

Однак гамма-спалахи породили рентгенівське випромінювання, яке відбилося та розсіялося частинками пилу у величезних пилових хмарах у спіральних рукавах Чумацького Шляху. Астрономи виявили концентричні кільця розсіяного випромінювання, і за їх допомогою їм вдалося виміряти відстань до зовнішніх рукавів нашої галактики.

Чумацький Шлях виявився на 10 % більшим. Нижче показано розташування Сонця в нашій галактиці Фото: IFLS

По-перше, астрономи підтвердили відстань між нашим спіральним рукавом Оріона, де розташована Сонячна система, та наступним за ним рукавом Персея. По-друге, астрономи з’ясували, що два найвіддаленіші спіральні рукави — Зовнішній рукав і рукав Центавра — розташовані на 10 % далі, ніж передбачалося раніше. Виявилося, що ці рукави розташовані на відстані 62 000 світлових років від Землі. Для порівняння: діаметр нашої спіральної галактики раніше оцінювався приблизно в 100 000 світлових років. Це означає, що тепер її розмір, ймовірно, становить 110 000 світлових років.

За словами вчених, вони продовжать вивчати дані космічних телескопів, які, можливо, допоможуть ще точніше визначити розмір і структуру нашої галактики.

Звідки ж астрономи знають, що Чумацький Шлях — спіральна галактика і виглядає саме так, якщо вони не можуть подивитися на неї з боку? Вчені зібрали величезний каталог спіральних галактик, які знаходяться в близькій до нас частині космосу. Вони зібрали характеристики цих галактик, і вони значною мірою збігаються з відомими характеристиками Чумацького Шляху. Крім того, численні спостереження за рухом зірок і розташуванням структурних елементів Чумацького Шляху дають змогу з упевненістю стверджувати, що ми живемо у величезній спіральній галактиці. Вважається, що через кілька мільярдів років вона зіткнеться з сусідньою галактикою Андромеди, в результаті чого протягом мільйонів років утвориться справжній галактичний гігант.

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