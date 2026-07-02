Млечный Путь стал неожиданно больше: в нашу галактику попали гости из другого мира

Внешние рукава нашей спиральной галактики находятся на 10% дальше, чем предполагали астрономы. Уточнить расстояние до них помогли взрывы, произошедшие в других галактиках.

Точно определить размер и структуру Млечного Пути очень сложно. Дело в том, что Земля находится глубоко внутри нашей галактики. Поэтому у астрономов нет полной фотографии Млечного Пути – ее невозможно сделать. Это было бы возможно, если бы какой-то космический аппарат вылетел за пределы нашей галактики. Тем не менее благодаря прошлым данным космического телескопа Gaia астрономы выяснили, что наша спиральная галактика имеет не два, а четыре главных спиральных рукава. Теперь же новые данные рентгеновских телескопов Чандра и XMM-Newton помогли уточнить расстояние до внешних рукавов Млечного Пути. Оказалось, что они находятся дальше, чем ожидалось. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет IFLScience.

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Космические телескопы обнаружили последствия трех самых мощных космических взрывов, которые называются гамма-всплески, во внешних спиральных рукавах нашей галактики. Эти огромные выбросы энергии после взрывов сверхновых (так умирают массивные звезды) возникли не в Млечном Пути, а в более далеких галактиках.

Но гамма-всплески произвели рентгеновское излучение, которое отразилось и рассеялось частицами пыли в огромных пылевых облаках в спиральных рукавах Млечного Пути. Астрономы обнаружили концентрические кольца рассеянного излучения, и с их помощью они смогли провести измерения расстояния до внешних рукавов нашей галактики.

Млечный Путь оказался больше на 10%. Внизу показано расположение Солнце в нашей галактике Фото: IFLS

Во-первых, астрономы подтвердили расстояние между нашим спиральным рукавов Ориона, где находится Солнечная система, и следующим за ним, рукавом Персея. Во-вторых, астрономы выяснили, что два более далеких спиральных рукава, Внешний рукав и рукав Центавра находятся на 10% дальше, чем предполагалось ранее. Оказалось, что эти рукава находится на расстоянии 62 000 световых лет от Земли. Для сравнения диаметр нашей спиральной галактики ранее оценивался в примерно 100 000 световых лет. Это значит, что теперь его размер, вероятно составляет 110 000 световых лет.

По словам ученых, они продолжат изучать данные космических телескопов, которые, возможно, помогут еще больше уточнить размер и структуру нашей галактики.

Откуда астрономы значит, что Млечный Путь спиральная галактика и выглядит именно так, если не могут на нее посмотреть со стороны? Ученые собрали огромный каталог спиральных галактик, которые находятся в близкой к нам части космоса. Они собрали характеристики этих галактик, и они сильно совпадают с известными характеристиками Млечного Пути. Плюс многие наблюдения за движением звезд и расположением структурных элементов Млечного Пути дают возможность с уверенностью говорить о том, что мы живем в огромной спиральной галактике. Она, как считается, через несколько миллиардов лет встретиться с соседней галактикой Андромеды, в результате чего в течение миллионов лет сформируется настоящий галактический гигант.

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