Вчені назвали дату "кінця світу": коли Земля стане непридатною для життя

Використовуючи складні кліматичні моделі, дослідники визначили момент, коли життя на Землі перестане існувати.

Життя на Землі залежить від рослин. Їхнє зникнення зруйнує харчові ланцюги на нашій планеті, а також зупинить виробництво кисню, що призведе до повного зникнення живих істот. Раніше передбачалося, що життя на Землі зникне приблизно через 100 мільйонів років, але тепер вчені назвали нову дату "кінця світу". Дослідження опубліковано в журналі JGR Atmospheres, пише Live Science.

Наше Сонце вже 4,5 мільярда років дарує Землі світло й тепло, тим самим забезпечуючи її придатність для життя. Але зараз Сонце виділяє приблизно на 30% більше тепла і світла, ніж мільярди років тому. І з часом наша зірка буде надсилати на Землю дедалі більше тепла, що в кінцевому підсумку призведе до випаровування океанів і знищення атмосфери на Землі.

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Вчені вже давно намагаються з’ясувати, як довго зможе існувати життя на Землі в міру того, як Сонце ставатиме яскравішим. Попередні дослідження показували, що рослини, які виробляють кисень і є основою харчового ланцюга для переважної більшості живих організмів, існуватимуть ще 100 мільйонів років. Після того як вони зникнуть, зникне й життя на нашій планеті. Нове дослідження відсуває цю трагедію на пізніший термін.

Життя на Землі залежить від фотосинтезу. Це процес, який використовують рослини, водорості та деякі бактерії для перетворення сонячного світла на енергію. Цей механізм хімічно перетворює вуглекислий газ і воду на цукри та кисень. Для цього необхідні як вуглекислий газ, так і сонячне світло.

Однак за певних температур механізм фотосинтезу рослин вимикається. Це означає, що зрештою Сонце нагріє Землю настільки, що рослини більше не зможуть фотосинтезувати, що, у свою чергу, призведе до руйнування цілих харчових ланцюгів і загибелі всього живого. Ще одна проблема полягає в тому, що в міру того, як Сонце ставатиме яскравішим, в атмосфері Землі буде менше вуглекислого газу.

Вчені використали 29 кліматичних моделей для оцінки того, що відбувається з рослинною біосферою Землі за різних сценаріїв. Виявилося, що клімат Землі може залишатися сприятливим для рослинного життя значно довше, ніж передбачалося. Згідно з новими розрахунками, життя на Землі може існувати ще 1,8 мільярда років.

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