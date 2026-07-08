Перший у світі комерційний супутник на ядерній енергії запущено на орбіту ракетою SpaceX

Ця технологія, як вважають у компанії City Labs, дозволить майбутнім космічним апаратам використовувати нове джерело енергії замість сонячного світла.

Перший у світі комерційний супутник, що працює на ядерній енергії, вийшов на орбіту 7 липня. Його запустили в космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX разом з іншим корисним навантаженням. Цей невеликий супутник під назвою BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) створений американською компанією City Labs і є демонстраційною технологією, яка може змінити дослідження космосу, пише Space.

"Це історичний крок для комерційної ядерної енергетики в космосі", — заявив генеральний директор City Labs Пітер Кабауї.

За допомогою супутника BOHR компанія вперше випробовує у космосі своє запатентоване джерело енергії NanoTritium. Деякі космічні апарати NASA використовують для отримання енергії радіоізотопні термоелектричні генератори, де електроенергія виробляється завдяки теплу, що виділяється під час розпаду плутонію. NanoTritium використовує бета-частинки, що виділяються під час радіоактивного розпаду тритію (радіоактивного ізотопу водню), які перетворюються на електроенергію за допомогою напівпровідника.

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Нова технологія призначена для того, щоб майбутні космічні апарати могли працювати на ядерній енергії, а не покладатися на сонячне світло для отримання електроенергії.

Технологія City Labs може допомогти у створенні нових космічних апаратів, здатних працювати протягом тривалого періоду часу там, де немає постійного доступу до сонячного світла. Наприклад, на Місяці є регіони, які постійно перебувають у тіні, зокрема на полюсах супутника Землі. Але на Південному полюсі Місяця виявлено велику концентрацію водяного льоду, який можна використовувати для виробництва води, повітря та палива, а тому NASA планує побудувати там базу.

Хоча джерело ядерної енергії NanoTritium не може забезпечити достатню кількість енергії для живлення місячної бази, компанія City Labs вважає, що розвиток цієї технології в майбутньому дозволить це зробити.

Однією з переваг використання тритію як джерела енергії є низький рівень радіації.

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