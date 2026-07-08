Первый в мире коммерческий спутник на ядерной энергии запущен на орбиту ракетой SpaceX

Данная технология, как считают в компании City Labs, позволит будущим космическим аппаратам использовать новый источник энергии вместо солнечного света.

Первый в мире коммерческий спутник, питаемый ядерной энергией, вышел на орбиту 7 июля. Он был запущен в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX вместе с другой полезной нагрузкой. Этот небольшой спутник под названием BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) создан американской компанией City Labs и является демонстрационной технологией, которая может изменить исследование космоса, пишет Space.

"Это исторический шаг для коммерческой ядерной энергетики в космосе", — заявил генеральный директор City Labs Питер Кабауи.

С помощью спутника BOHR компания впервые тестирует в космосе свой запатентованный источник энергии NanoTritium. Некоторые космические аппараты NASA используют для получения энергии радиоизотопные термоэлектрические генераторы, где электроэнергия вырабатывается благодаря теплу, выделяемому распадом плутония. NanoTritium использует бета-частицы, выпускаемые при радиоактивном распаде трития (радиоактивный изотоп водорода), которые преобразуются в электроэнергию с помощью полупроводника.

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Новая технология предназначена для того, чтобы будущие космические аппараты могли работать на ядерной энергии, а не полагаться на солнечный свет для получения электроэнергии.

Технология City Labs может помочь в создании новых космических аппаратов, способных работать в течение длительного периода времени там, где нет постоянного доступа к солнечному свету. Например, на Луне есть регионы, которые постоянно находятся в тени, в частности на полюсах спутника Земли. Но на Южном полюсе Луны обнаружена большая концентрация водяного льда, который можно использовать для производства воды, воздуха и топлива, а потому NASA планирует построить там базу.

Хотя источник ядерной энергии NanoTritium не может обеспечить достаточно энергии для питания лунной базы, City Labs считает, что развитие этой технологии в будущем позволит это сделать.

Одним из преимуществ использования трития в качестве источника энергии является низкий уровень радиации.

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