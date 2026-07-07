На Луне хотят ввести карантин для внеземной жизни: из-за чего такой переполох
На днях был опубликован новый аналитический документ, в котором утверждается, что будущая база NASA на Луне должна включать в себя специальный комплекс биологической защиты. Это поможет обезопасить Землю от опасного биологического материала, доставленного из космоса.
Такое предложение было выдвинуто в преддверии подготовки амбициозных миссий по возвращению образцов с Луны, Марса и других планет Солнечной системы, пишет Science Daily.
“Человечество вступает в новую эру освоения космоса, но наши стратегии защиты планет не успевают за рисками, связанными с доставкой образцов внеземных организмов на Землю», — сказал соавтор документа Фредерик И. Моксли, директор Лабораторий стратегического анализа угроз и исследований, консалтинговой компании из Айдахо.
По его словам, комплекс на Луне должен действовать как брандмауэр между Землей и любыми потенциально опасными живыми организмами из космоса. Команда рекомендует вначале отправлять весь материал, собранный за пределами Земли, в карантинный центр на Луне, а не транспортировать его сразу на Землю.
На Луне образцы из разных уголков Солнечной системы могут изучаться и анализироваться с помощью роботизированных систем. Основная цель такой идеи заключается в том, чтобы снизить вероятность контакта людей с инопланетной жизнью и минимизировать распространение неизвестных организмов.
Несмотря на то, что человечеству еще не удалось найти внеземную жизнь, авторы исследования говорят, что внедрение внеземной формы жизни в земную среду может закончиться катастрофой.
В пример ученые приводят инвазивные виды на Земле и то, к каким серьезным экологическим проблемам они приводят.
“Десятилетия исследований инвазивных видов показали, как организм, попавший не в то место и не в то время, может бесконтрольно распространяться, оказывая потенциально разрушительное и необратимое долгосрочное воздействие на экосистемы. Это исследование оправдывает строгий превентивный подход к организмам внеземного происхождения”, - подытожили ученые.
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