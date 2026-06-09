Никаких ответов: протоколы реагирования на внеземную жизнь обновили впервые за 16 лет (фото)

Ученые обновили международные рекомендации, в которых описано, как человечество должно реагировать в случае обнаружения доказательств существования внеземной жизни. Пересмотренные протоколы, опубликованные в 2026 году, являются первыми значительными изменениями за последние 16 лет.

Эти рекомендации были впервые разработаны в 1989 году сообществом SETI и Международной академией астронавтики (IAA). Они определяют процедуры, которых должны придерживаться исследователи при изучении возможных признаков разумной жизни за пределами Земли, независимо от того, происходят ли эти признаки от технологического сигнала или от биологических индикаторов, обнаруженных на отдаленной экзопланете, пишет IFLScience.

Одно из самых больших изменений касается того, как ученые общаются с общественностью. По словам профессора Майкла Гаррета, председателя комитета IAA SETI и астрофизика из Манчестерского университета, современная коммуникация ставит вызовы, которых не существовало, когда писались предыдущие версии.

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"Информационная среда, в которой мы работаем сегодня, гораздо сложнее, чем была в 2010 году", — пояснил Гаррет.

Он добавил, что фейковые видео, автоматизированная дезинформация и мгновенная глобальная коммуникация могут вызвать путаницу, если непроверенные утверждения будут распространяться слишком быстро. По этой причине обновленные протоколы подчеркивают строгие стандарты доказательств перед любым объявлением.

Новые рекомендации также учитывают личные риски, с которыми могут столкнуться ученые. Исследователи, вовлеченные в потенциальное открытие, могут стать объектами преследований. Протоколы рекомендуют меры безопасности для защиты этих лиц, а также помогают организациям бороться со слухами и ложными сообщениями, которые могут распространяться в Интернете.

Любое возможное обнаружение должно пройти тщательное изучение и независимую проверку другими организациями с использованием различных инструментов или методов, когда это возможно Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на обновление, основные научные принципы остаются неизменными. Руководящие принципы продолжают следовать хорошо известной идее, которую пропагандировал астроном Карл Саган, что "чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств". Любое возможное обнаружение должно пройти тщательное изучение и независимую проверку другими организациями с использованием различных инструментов или методов, когда это возможно.

Гарретт подчеркнул важность этого процесса, сказав: "Мы не кричим "пришельцы" в тот момент, когда видим странный сигнал". Он продолжил: "Научный метод требует, чтобы мы проверяли, проверяли еще раз, а затем просили других проверить. Только когда мы достигаем консенсуса относительно достоверности сигнала, мы обнародуем его".

В отличие от версии 2010 года, новые протоколы не требуют от ученых публично обсуждать каждый этап процесса проверки. Исследователи могут решить не разглашать информацию о текущих исследованиях, пока не появятся более убедительные доказательства. Однако эти рекомендации поощряют ученых отвечать на обоснованные вопросы журналистов и общественности, четко указывая на любые выводы, которые остаются спекулятивными или неподтвержденными.

Фейковые видео, автоматизированная дезинформация и мгновенная глобальная коммуникация могут вызвать путаницу, если непроверенные утверждения будут распространяться слишком быстро Фото: US Department of War

В декларации также отмечается, что информирование может стать необходимым, если потенциальная техносигнатура привлечет внимание общественности. В таких случаях ученые должны предоставлять точную информацию, чтобы предотвратить распространение слухов. Если дальнейший анализ впоследствии покажет, что потенциальный сигнал не происходил из внеземных источников, об этом следует быстро и четко сообщить.

После подтверждения открытия от исследователей ожидается, что они открыто сообщат о нем общественности, научному сообществу и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Обновленный документ также рекомендует защищать доказательства, связанные с обнаружением. Например, если сигнал получен через определенную радиочастоту, могут быть приняты меры для сохранения доступа к этой частоте для дальнейшего исследования.

Одна из самых обсуждаемых частей рекомендаций остается неизменной. Давняя норма "не отвечать" остается в силе. Ученые признают, что человечество не имеет надежных знаний о том, какой может быть инопланетная цивилизация или как она может отреагировать на контакт. Как следствие, в декларации указано, что никаких сообщений не следует отправлять, пока не состоятся широкие международные обсуждения.

В документе объясняется, что решение о том, отвечать ли, и что должен содержать такой ответ, должны приниматься с участием Организации Объединенных Наций и других представительных международных организаций. До завершения этих консультаций ответ не должен направляться.

Хотя поиски внеземного разума пока не дали подтвержденных доказательств существования инопланетной жизни, исследователи готовятся к такой возможности Фото: Wikipedia

Чтобы помочь в управлении будущими открытиями, сообщество IAA SETI также планирует создать Подкомитет по вопросам послеобнаружения. В состав группы войдут специалисты по праву, этике и социальным наукам, которые смогут предоставить рекомендации относительно того, как информацию о подтвержденном обнаружении следует доводить до сведения общественности.

Хотя поиски внеземного разума пока не дали подтвержденных доказательств существования инопланетной жизни, исследователи готовятся к такой возможности. Сосредоточившись на тщательной проверке, ответственной коммуникации и международном сотрудничестве, эти рекомендации призваны обеспечить, чтобы любое будущее открытие сопровождалось точностью и прозрачностью.

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