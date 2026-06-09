Жодних відповідей: протоколи реагування на позаземне життя оновили вперше за 16 років (фото)

Вчені оновили міжнародні рекомендації, в яких описано, як людство має реагувати у разі виявлення доказів існування позаземного життя. Переглянуті протоколи, опубліковані у 2026 році, є першими значними змінами за останні 16 років.

Ці рекомендації були вперше розроблені в 1989 році спільнотою SETI та Міжнародною академією астронавтики (IAA). Вони визначають процедури, яких повинні дотримуватися дослідники під час вивчення можливих ознак розумного життя за межами Землі, незалежно від того, чи походять ці ознаки від технологічного сигналу, чи від біологічних індикаторів, виявлених на віддаленій екзопланеті, пише IFLScience.

Одна з найбільших змін стосується того, як вчені спілкуються з громадськістю. За словами професора Майкла Гаррета, голови комітету IAA SETI та астрофізика з Манчестерського університету, сучасна комунікація ставить виклики, яких не існувало, коли писалися попередні версії.

Відео дня

"Інформаційне середовище, в якому ми працюємо сьогодні, набагато складніше, ніж було у 2010 році", — пояснив Гаррет.

Він додав, що фейкові відео, автоматизована дезінформація та миттєва глобальна комунікація можуть спричинити плутанину, якщо неперевірені твердження поширюватимуться надто швидко. З цієї причини оновлені протоколи наголошують на суворих стандартах доказів перед будь-яким оголошенням.

Нові рекомендації також враховують особисті ризики, з якими можуть зіткнутися вчені. Дослідники, залучені до потенційного відкриття, можуть стати об’єктами переслідувань. Протоколи рекомендують заходи безпеки для захисту цих осіб, а також допомагають організаціям боротися з чутками та неправдивими повідомленнями, що можуть поширюватися в Інтернеті.

Будь-яке можливе виявлення має пройти ретельне вивчення та незалежну перевірку іншими організаціями з використанням різних інструментів або методів, коли це можливо Фото: Wikimedia Commons

Попри оновлення, основні наукові принципи залишаються незмінними. Керівні принципи продовжують слідувати добре відомій ідеї, яку пропагував астроном Карл Саган, що "надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів". Будь-яке можливе виявлення має пройти ретельне вивчення та незалежну перевірку іншими організаціями з використанням різних інструментів або методів, коли це можливо.

Гарретт наголосив на важливості цього процесу, сказавши: "Ми не кричимо "прибульці" в той момент, коли бачимо дивний сигнал". Він продовжив: "Науковий метод вимагає, щоб ми перевіряли, перевіряли ще раз, а потім просили інших перевірити. Тільки коли ми досягаємо консенсусу щодо достовірності сигналу, ми оприлюднюємо його".

На відміну від версії 2010 року, нові протоколи не вимагають від вчених публічно обговорювати кожен етап процесу перевірки. Дослідники можуть вирішити не розголошувати інформацію про поточні дослідження, доки не з’являться більш переконливі докази. Однак ці рекомендації заохочують вчених відповідати на обґрунтовані запитання журналістів та громадськості, чітко вказуючи на будь-які висновки, що залишаються спекулятивними або непідтвердженими.

Фейкові відео, автоматизована дезінформація та миттєва глобальна комунікація можуть спричинити плутанину, якщо неперевірені твердження поширюватимуться надто швидко Фото: US Department of War

У декларації також зазначається, що інформування може стати необхідним, якщо потенційна техносигнатура приверне увагу громадськості. У таких випадках вчені повинні надавати точну інформацію, щоб запобігти поширенню чуток. Якщо подальший аналіз згодом покаже, що потенційний сигнал не походив із позаземних джерел, про це слід швидко та чітко повідомити.

Після підтвердження відкриття від дослідників очікується, що вони відкрито повідомлять про нього громадськості, науковій спільноті та Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Оновлений документ також рекомендує захищати докази, пов'язані з виявленням. Наприклад, якщо сигнал отримано через певну радіочастоту, можуть бути вжиті заходи для збереження доступу до цієї частоти для подальшого дослідження.

Одна з найбільш обговорюваних частин рекомендацій залишається незмінною. Давня норма "не відповідати" залишається чинною. Вчені визнають, що людство не має надійних знань про те, якою може бути інопланетна цивілізація або як вона може відреагувати на контакт. Як наслідок, у декларації зазначено, що жодних повідомлень не слід надсилати, доки не відбудуться широкі міжнародні обговорення.

У документі пояснюється, що рішення про те, чи відповідати, і що має містити така відповідь, мають ухвалюватися за участю Організації Об’єднаних Націй та інших представницьких міжнародних організацій. До завершення цих консультацій відповідь не повинна надсилатися.

Хоча пошуки позаземного розуму поки що не дали підтверджених доказів існування інопланетного життя, дослідники готуються до такої можливості Фото: Wikipedia

Щоб допомогти в управлінні майбутніми відкриттями, спільнота IAA SETI також планує створити Підкомітет з питань післявиявлення. До складу групи увійдуть фахівці з права, етики та соціальних наук, які зможуть надати рекомендації щодо того, як інформацію про підтверджене виявлення слід доводити до відома громадськості.

Хоча пошуки позаземного розуму поки що не дали підтверджених доказів існування інопланетного життя, дослідники готуються до такої можливості. Зосередившись на ретельній перевірці, відповідальній комунікації та міжнародній співпраці, ці рекомендації покликані забезпечити, щоб будь-яке майбутнє відкриття супроводжувалося точністю та прозорістю.

Інші новини науки