Эти места в океанах окутаны тайной: что известно о загадочных голубых дырах (фото)

Океаны покрывают большую часть поверхности Земли, однако многие их участки до сих пор остаются малоизученными. К самым загадочным подводным объектам относятся "голубые дыры" — глубокие образования, похожие на карстовые воронки, скрытые под водой.

Хотя на первый взгляд голубые дыры могут казаться простыми, эти отверстия содержат уникальные экосистемы, необычные геологические образования и научные загадки, которые исследователи только начинают изучать, пишет IFLScience.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), "несмотря на их потенциальную важность для общей экосистемы океана, о голубых дырах известно очень мало". Их входы часто узкие, их трудно найти, а иногда они находятся на глубине сотен метров под поверхностью океана. Как результат, многие голубые дыры остаются не открытыми.

Одной из самых известных является Большая голубая дыра в Белизе Фото: Wikimedia Commons

Среди самых известных примеров — Большая голубая дыра в Белизе, "Зеленый банан" в Мексиканском заливе, "Драконья дыра" вблизи Китая и "Таам Джа" у побережья Мексики. Однако исследователи считают, что многие другие остаются скрытыми.

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NOAA отмечает, что некоторые отверстия настолько малы, что даже автоматизированные подводные аппараты едва могут в них проникнуть. Интересно, что многие первые сообщения о голубых дырах поступали не от ученых, а от рыбаков и дайверов-любителей.

Исследователи, изучавшие эти образования, часто описывают их как подводные островки жизни. В 2020 году ученая Эмили Холл возглавила экспедицию к "Зеленому банану" и описала голубые дыры как "оазисы" в океане. Территории вокруг некоторых голубых дыр могут казаться относительно пустыми, однако морская жизнь становится все богаче ближе к отверстиям.

Холл объяснила: "Если вы плаваете дальше от ям [возле Флориды], там довольно безлюдно — на дне Мексиканского залива почти ничего нет. Но когда вы приближаетесь, вы видите мягкие кораллы и морскую траву, а когда доплываете до ямы, она просто взрывается жизнью, это действительно удивительно".

Это богатое биоразнообразие привлекает как ученых, так и дайверов. Профессиональный подводный фотограф Кристин Патеракис вспоминала, что видела морских черепах, лунных медуз, барракуд, дельфинов и огромные косяки рыб вокруг "Зеленого Банана".

Однако условия резко меняются с глубиной. Морской исследователь Джим Култер отметил, что многообразие рыб и растений постепенно уменьшается по мере погружения дайверов. В конце концов, среда становится темнее, холоднее и гораздо менее благоприятной для большинства форм жизни.

Многообразие рыб и растений постепенно уменьшается по мере погружения дайверов Фото: NOAA

Одной из причин, по которой голубые дыры остаются загадочными, является то, что спуск к их самым глубоким точкам может быть чрезвычайно опасным. Например, Большая голубая дыра простирается примерно на 125 метров в глубину. Дайверам обычно рекомендуют не погружаться глубже чем на 40 метров из-за серьезных рисков для здоровья.

Среди этих опасностей — азотный наркоз, состояние, которое иногда называют "экстазом глубин" или "глубинным опьянением". По мере роста давления под водой азот влияет на нервную систему и может ухудшать способность к критическому мышлению. Это ощущение часто сравнивают с состоянием опьянения, что делает глубокие погружения особенно опасными.

Эти риски привели к трагическим открытиям. Во время экспедиции 2018 года на дно Большой Голубой Дыры пилот подводной лодки и исследовательница Эрика Бергман сообщила о находке останков двух дайверов, которые ранее исчезли там. Она рассказала: "Мы уведомили местные органы власти, и все согласились оставить их в покое. Они покоятся с миром".

Еще одним печально известным местом является голубая дыра в Красном море у побережья Египта. Несмотря на свою популярность среди туристов, ее считают одним из самых опасных мест для дайвинга в мире, где за годы зафиксированы десятки смертельных случаев.

На еще больших глубинах уровень кислорода часто падает почти до нуля. В таких условиях крупные животные не могут выжить. Зато исследователи находят микробы, крошечных червей, известных как нематоды, и останки животных, которые попали в дыры и не смогли убежать.

Голубую дыру в Красном море считают одним из самых опасных мест для дайвинга в мире, где за годы зафиксированы десятки смертельных случаев Фото: NOAA

Ученые задокументировали несколько необычных открытий. Настасья Патин, исследовательница, связанная с Университетом Майами и NOAA, сообщила, что дайверы нашли двух мертвых рыб-пилок на дне "Амберджек-Хоул". Животные не имели признаков травм и, вероятно, погибли после попадания в воды с низким содержанием кислорода.

Большая голубая дыра содержит еще одну впечатляющую особенность, которую иногда называют "кладбищем раковин". Тысячи раковин, похоже, скопились у входа, где морские улитки, вероятно, проскользнули в более глубокие участки и в конце концов задохнулись в среде, обедненной кислородом.

Большая голубая дыра содержит еще одну впечатляющую особенность, которую иногда называют "кладбищем раковин" Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на эти суровые условия, ученые продолжают открывать удивительные формы жизни. Патин описала обнаружение в "Амберджек-Хоул" микробиологического сообщества, в котором преобладал малоизученный вид архей. Примечательно, что этот микроорганизм составлял около 60 процентов сообщества, несмотря на отсутствие многих генетических признаков, которые, как ожидали исследователи, должны были бы быть присущи организмам, живущим в условиях низкого содержания кислорода и высокой концентрации сульфидов.

Хотя многое остается неизвестным, каждая экспедиция приносит новую информацию. В этих подводных образованиях скрыты подсказки о биологии, геологии, истории климата и границах самой жизни. По мере продолжения работы ученых голубые дыры могут помочь ответить на некоторые из самых острых вопросов об океане и открыть части планеты, которые веками оставались недосягаемыми.

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