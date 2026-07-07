На Місяці хочуть ввести карантин для позаземного життя: чому такий переполох

Днями було опубліковано новий аналітичний документ, у якому стверджується, що майбутня база NASA на Місяці має включати спеціальний комплекс біологічного захисту. Це допоможе убезпечити Землю від небезпечного біологічного матеріалу, доставленого з космосу.

Таку пропозицію було висунуто напередодні підготовки амбітних місій з доставки зразків з Місяця, Марса та інших планет Сонячної системи, пише Science Daily.

"Людство вступає в нову еру освоєння космосу, але наші стратегії захисту планет не встигають за ризиками, пов’язаними з доставкою зразків позаземних організмів на Землю", — сказав співавтор документа Фредерік І. Мокслей, директор Лабораторій стратегічного аналізу загроз та досліджень, консалтингової компанії з Айдахо.

За його словами, комплекс на Місяці має виконувати роль брандмауера між Землею та будь-якими потенційно небезпечними живими організмами з космосу. Команда рекомендує спочатку відправляти весь матеріал, зібраний за межами Землі, до карантинного центру на Місяці, а не транспортувати його одразу на Землю.

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На Місяці зразки з різних куточків Сонячної системи можна досліджувати та аналізувати за допомогою роботизованих систем. Головна мета такої ідеї полягає в тому, щоб зменшити ймовірність контакту людей з інопланетним життям та мінімізувати поширення невідомих організмів.

Незважаючи на те, що людству ще не вдалося знайти позаземне життя, автори дослідження зазначають, що впровадження позаземної форми життя в земне середовище може призвести до катастрофи.

Як приклад вчені наводять інвазивні види на Землі та те, до яких серйозних екологічних проблем вони призводять.

"Десятиліття досліджень інвазивних видів показали, як організм, що потрапив не в те місце й не в той час, може безконтрольно поширюватися, чинячи потенційно руйнівний і незворотний довгостроковий вплив на екосистеми. Це дослідження обґрунтовує суворий превентивний підхід до організмів позаземного походження", — підсумували вчені.

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