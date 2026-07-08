Самый мощный космический телескоп отметил день рождения снимком галактического ДТП (фото)

Космический телескоп Уэбб отмечает четвертую годовщину работы потрясающей фотографией галактики, которую так подробно не видела ни одна обсерватория.

В июле 2026 года исполнится четыре года с момента первой публикации фотографий, сделанных самым мощным космическим телескопом Уэбб. В честь годовщины NASA опубликовало потрясающее изображение галактики необычной формы под названием Центавр А, пишет Space.

Галактика Центавр А находится на расстоянии примерно 11 миллионов световых лет от нас и ее необычная форма связана с тем, что примерно 2 миллиарда лет назад она столкнулась с другой галактикой. В итоге Центавр А получила новый газ и пыль, что позволило интенсивно создавать новые звезды.

Также слияние галактик привело к тому, что сверхмассивная черная дыра в центре Центавр А получила возможность поглощать огромное количество вещества и создать яркое активное галактическое ядро. Свет выделяет не сама черная дыра, а вещество, которое ее окружает.

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В честь годовщины телескопа Уэбб NASA опубликовало потрясающее изображение галактики необычной формы под названием Центавр А Фото: NASA

Несмотря на то, что галактику Центавр А ранее изучали другие космические телескопы, они не могли рассмотреть ее внутренне устройство и заглянуть в центр. Это связан ос тем, что галактика содержит огромное количество пыли, блокирующей видимый свет. Но у телескопа Уэбб есть мощные инфракрасные приборы, MIRI и NIRCam, которые видят инфракрасный свет, способный проникать сквозь плотные слои газа и пыли. Другие обсерватории хотя и могли видеть крупные структуры в галактике, но им не хватало мощности для того, чтобы различить отдельные звезды и более мелкие детали. Это смог сделать телескоп Уэбб.

Несмотря на то, что галактику Центавр А ранее изучали другие космические телескопы, они не могли рассмотреть ее внутренне устройство и заглянуть в центр. Это сделал телескоп Уэбб Фото: NASA

И все же, как признают ученые из NASA, несмотря на самое подробное изображение галактики Центавр А, она все еще имеет неразгаданные тайны. Например, на изображении Центавр А, полученном с помощью прибора MIRI, рядом с ярким активным регионом звездообразования видна S-образная структура. Ученые не знают, как образовалась эта структура и сыграла ли центральная черная дыра какую-либо роль в ее создании.

Изображения Центавр А, полученные с помощью телескопа Уэбб дают много информации о роли центральной черной дыры в формировании морфологии этой галактики. Например, телескоп увидел быстро движущийся ионизированный газ, который вытесняет наружу активность черной дыры, выбрасывающей струи плазмы. Также ученые обнаружили более теплый молекулярный водород вблизи центра Центавр А.

Эти данные показывают, как центральная черная дыра галактики может вызывать периоды интенсивного звездообразования путем конденсации газа и пыли, а также как она может замедлять рождение звезд, удаляя газ необходимый для их создания.

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