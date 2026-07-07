Искривляет пространство-время: NASA обнаружило новую планету благодаря Эйнштейну

Теперь астрономы будут использовать новый метод для поиска очень далеких планет. Раньше их невозможно было увидеть.

Космический телескоп NASA TESS предназначен для поиска планет за пределами Солнечной системы. Астрономы выяснили, что он обнаружил новую планету с помощью гравитационного микролинзирования, явления предсказанного Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности в 1915 году. Считалось, что этот телескоп не может этого сделать. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 6000 планет вне Солнечной системы. Одним из главных инструментов в поиске других миров является космический телескоп TESS. Он обнаруживает планеты, когда те перекрывают собой свет своей звезды. Это называется транзитный метод, но радиус поиска планет ограничен 150 световыми годами. Также телескоп в основном находит планеты класса газовый гигант, похожие на Юпитер, которые находятся близко к своим звездам.

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Но анализ архивных данных TESS показал, что телескоп обнаружил планету, названную Gaia23bra b, благодаря событию гравитационного микролинзирования. Планета действовала как гравитационная линза, проходя между Землей и фоновой звездой, вызывая едва заметное увеличение яркости этой звезды.

Масса планеты Gaia23bra b в 1,6 раза превышает массу Юпитера, и она находится на расстоянии, сопоставимом с орбитой Юпитера вокруг Солнца. При этом планета находится на расстоянии 40 000 световых лет от нас.

По словам ученых, никто не ожидал, что TESS может обнаружить такую далекую планету, которая к тому же находится так далеко от своей звезды. Это открытие означает, что в данных TESS скрываются и другие планеты, обнаруженные с помощью гравитационного микролинзирования и астрономы будут теперь использовать этот метод для поиска других миров. С помощью гравитационного микролинзирования ученые смогут обнаружить планеты более похожие на Землю, где возможно существование жизни.

Что такое гравитационное микролинзирование? Согласно общей теории относительности Эйнштейна все объекты с массой искривляют пространство-время. Из этого искривления возникает гравитация. Чем больше масса, тем сильнее искривление и тем больше сила гравитации.

Свет при прохождении искривленного пространства-времени также искривляется. Поэтому, когда свет от фонового объекта проходит мимо объекта, расположенного ближе к нам, то он следует разными путями. Это означает, что свет от одного и того же источника может достигать наших телескопов в разное время. Это приводит к усилению света фонового источника. Это называется гравитационное линзирование, предсказанное Эйнштейном. Микролинзирование возникает, когда свет фонового объекта усиливает близкий к нам объект относительно небольшой массы, например, планета. При этом сама планета также становится видимой.

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