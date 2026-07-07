Солнце зеленое и это карлик: 7 фактов о звездах, которые вы, возможно, не знали

Каждый раз глядя на ночное небо можно увидеть огромное количество звезд. Кажется, что все они одинаковые, но это не так.

В нашей галактике Млечный Путь находится примерно 200 миллиардов звезд. С Земли мы можем увидеть лишь крошечное количество этих удивительных объектов, конечно же не считая Солнце. Вот 7 фактов о звездах, которые вы, возможно, не знали, пишет EarthSky.

Каждая звезда на ночном небе больше Солнца

Из примерно 5000 звезд, достаточно ярких, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, лишь немногие близки по размеру и яркости к Солнцу. Все остальные больше и ярче. Из примерно 500 звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом в городе, все намного больше и ярче Солнца. Из 50 самых ярких звезд, видимых человеческому глазу с Земли, наименее яркой является Альфа Центавра. Она находится ближе всего к нам, на расстоянии 4,2 световых года, и все же она более чем в 1,5 раза ярче Солнца.

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На ночном небе невозможно увидеть миллионы звезд

Хотя кажется, что ночью при безоблачном небе и при отсутствии интенсивного света Луны можно увидеть миллионы звезд, это не так. Просто недостаточно звезд, достаточно близких к нам и настолько ярких. В очень темную ночь человек с очень хорошим зрением может увидеть примерно 2500 звезд одновременно.

Красные звезды — холодные, а голубые – горячие

Красный цвет у нас ассоциируется с огнем и чем-то теплым. В то же время голубой цвет ассоциируется со льдом, а значит с холодом. На самом деле, нагретые объекты меняют цвет по мере изменения температуры. Красный цвет соответствует самой низкой температуре, при которой нагретый объект может светиться в видимом свете. По мере повышения температуры цвет меняется на белый, а затем на голубой. Таким образом, красные звезды, которые вы видите на небе, на самом деле являются самыми холодными, а голубые звезды – самыми горячими.

Зеленых звезд не существует

Люди не могут увидеть зеленый цвет ни на одной звезде, хотя они излучают спектр цветов, включая зеленый. Но при переходе сигнала от глаз к мозгу цвета смешиваются таким образом, что редко, если вообще когда-либо, получается зеленый цвет. Звезды всегда имеют белый, красный, оранжевый, желтый и голубой цвет. Поэтому, насколько может судить человеческий глаз, зеленых звезд не существует.

Солнце — карликовая звезда Фото: NASA

Солнце — зеленая звезда

Это может показаться нелогичным, особенно после последнего факта, но Солнце является зеленой, а если точнее, то зелено-голубой звездой. Температура звезды связана с цветом ее основной длины волны излучения. В случае Солнца температура его поверхности составляет 5500 градусов по Цельсию, что соответствует длине волны 500 нанометров, а это соответствует зелено-голубому цвету. Но когда человеческий глаз учитывает другие цвета вокруг, видимый цвет Солнца кажется желто-белым.

Солнце — карликовая звезда

Хотя Солнце кажется огромной звездой, на самом деле это карлик, а если точнее, то желтый карлик. Все обычные звезды разделяются на три категории: карлики, гиганты и сверхгиганты. Гиганты и сверхгиганты представляют собой конечные стадии эволюции звезд. Все остальные – это карликовые звезды, которые не достигли этой стадии. При этом карликовые звезды могут иметь размер Солнца, а также быть меньше и даже больше.

Люди могут видеть на расстоянии 30 квадриллионов километров

В самую темную ночь люди с хорошим зрением могут увидеть яркую звезду Денеб в созвездии Лебедя. Она находится на расстоянии примерно 30 квадриллионов километров от нас (это 30 с 15 нулями). Это значит, что некоторые звезды настолько большие и яркие, что даже находясь на таком расстоянии можно увидеть их свет. Стоит отметить, что звезда Денеб находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от нас, а это значит, что мы видим свет, который был выпущен 1600 лет назад.

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