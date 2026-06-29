Почему звезды мерцают на ночном небе, а планеты нет: ответ может удивить

Часто можно увидеть, что звезды излучают не постоянный поток света, и кажется мерцают. В то же время планеты Солнечной системы этого не делают.

Почему звезды мерцают на ночном небе, а планеты Солнечной системы нет? Дело в том, что атмосфера Земли по-разному влияет на свет от этих объектов. На свет планет атмосфера оказывает меньшее воздействие, чем на свет звезд, пишет EarthSky.

Звезды на ночном небе мерцают, потому что они находятся очень далеко от Земли и выглядят как источники света в виде точки. Атмосфера Земли легко искажает свет таких далеких источников.

Когда свет далекой звезды попадает в атмосферу нашей планеты, он преломляется различными слоями атмосферы, имеющими разную температуру и плотность. Из-за этого свет слегка меняет свое направление. Можно сказать, что свет двигается зигзагом к нашим глазам, а не по прямой траектории. Свет так бы двигался, если бы у Земли не было атмосферы.

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Планеты Солнечной системы отражают свет Солнца равномерно, ведь они находятся ближе к Земле и выглядят не как точки, а как диски, излучающие свет.

Атмосфера Земли также преломляет свет планет, когда он приближается к нашим глазам. Свет от одного края диска планеты может двигаться зигзагом в одну сторону, а свет с другого края – в другую. Потоки света от планеты взаимно компенсируются, и поэтому кажется, что планета не мерцает, а светится равномерно.

Но иногда можно увидеть, как планеты мерцают. Это происходит, когда планета находится низко над горизонтом и свет проходит через больший слой атмосферы.

Если смотреть на звезды и планеты из космоса, то они не будут мерцать. Просто нет атмосферы, которая искажает постоянный поток света.

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