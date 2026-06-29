"Лук со стрелой" несется по космосу со сверхзвуковой скоростью: такого еще не видели (фото)

Астрономы считают, что данный объект указывает на существование огромной ударной волны, возникающей, когда галактика проносится сквозь скопление галактик.

Ученые обнаружили очень странную радиогалактику, получившую название RAD-BAARG. Ее размер составляет примерно 1,8 миллиона световых лет, а значит она в 18 раз больше Млечного Пути. Астрономов озадачила необычная структура галактики, которую раньше никогда не видели. Она напоминает лук с натянутой стрелой. Авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, говорят, что эта радиогалактика может дать представление о том, как галактики изменяются под воздействием ударных волн, когда проходят через скопления галактик, пишет Space.

Радиогалактика — это галактика, которая выпускает чрезвычайно мощное радиоизлучение, которое в миллионы раз больше, чем у Млечного Пути. Радиоволны исходят не от звезд, а из огромных областей плазмы. В центре каждой радиогалактики находится сверхмассивная черная дыра. Когда в нее падает вещество, то формируются потоки плазмы в виде струй, которые уходят в космос на миллионы световых лет.

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Астрономов озадачила необычная структура радиогалактики, которую раньше никогда не видели Фото: space.com

По слова астрономов, они еще никогда не видели подобной структуры радиогалактики. Вероятно, она создана благодаря гигантской ударной волне, которую генерирует галактика, когда проходит сквозь скопление галактик со сверхзвуковой скоростью.

В отличие от обычных радиогалактик, в которых черная дыра создает две симметричные струи из плазмы, в галактике RAD-BAARG струи имеют асимметричный вид. Один поток влияет на часть галактики таким образом, что та изгибается назад в огромную дугу, а другой поток превращается в длинный, слегка изогнутый хвост. Таким образом галактика напоминает лук с натянутой стрелой.

Астрономы считают, что эта асимметрия может быть связана с движением галактики через плотное скопление галактик. По мере приближения к центру скопления, объект, вероятно, движется со сверхзвуковой скоростью сквозь горячий газ, заполняющий пространство между галактиками. Это движение генерирует ударную волну, которая сжимает магнитные поля и заряженные частицы, преобразуя плазму, излучающую радиоволны, в крупномасштабные структуры.

По словам астрономов, радиогалактика RAD-BAARG может стать ключевым примером того, как экстремальные условия скоплений галактик изменяют радиогалактики.

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