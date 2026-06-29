Не ледяные гиганты: внутри Урана и Нептуна находится неожиданный океан

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предполагает, что две последние планеты Солнечной системы являются магматическими мирами.

Последние несколько лет ученые спорят о том, являются ли Уран и Нептун, предпоследняя и последняя планета Солнечной системы ледяными гигантами, как их принято считать. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предложили свою версию того, что находится внутри двух планет. И это достаточно неожиданная версия, которую еще нужно проверить, пишет Phys.

Одними из самых загадочных планет в Солнечной системе остаются Уран и Нептун. Главным образом это связано с тем, что с близкого расстояния их изучал только один космический аппарат – "Вояджер-2". Это случилось в 1986 и 1989 годах соответственно. Две планеты недостаточно изучены, а потому астрономы говорят о том, какую они имеют внутреннюю структуру.

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Юпитер и Сатурн называют газовыми гигантами, ведь атмосфера из водорода и гелия простирается до самого ядра, занимая огромный объем. Уран и Нептун также имеют подобную атмосферу, но считается, что планеты имеют слоистую структуру и внизу над ядром находится ледяная мантия, состоящая из замороженной воды, аммиака и метана, а еще ниже – каменистое ядро. Поэтому данные планеты называют ледяными гигантами.

Авторы нового исследования считают, что Уран и Нептун, вероятно, не являются ледяными гигантами. Чтобы это доказать использовались данные наблюдений для создания нового моделирования внутреннего устройства двух планет. В итоге, исследование показало, что внутренние слои Урана и Нептуна состоят из магматического океана, а не из льда.

Ученые считают, что планеты имеют водородно-гелиевую атмосферу, которая переносит тепло в верхние слои атмосферы и излучает его в космос. Ниже находится пограничный слой, состоящий водорода, гелия, магния, монооксида кремния и кислорода. А самый нижний слой представляет собой магматический океан, который состоит из силикатов, железа и водорода.

Авторы исследования говорят, что данная модель успешно воспроизводит наблюдаемые особенности двух планет, а потому скорее всего является правильной.

Но для подтверждения выводов ученых необходимо снова изучить Уран и Нептун с близкого расстояния. Но на ближайшие годы не запланировано ни одно подобной миссии. Одним из препятствий является высокая стоимость такой миссии. С другой стороны, пока что NASA сосредоточило свои усилия на изучении Луны и Марса, а также Венеры.

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