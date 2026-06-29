Чому зірки мерехтять на нічному небі, а планети — ні: відповідь може здивувати

Часто можна помітити, що зірки випромінюють не постійний потік світла і, здається, мерехтять. Водночас планети Сонячної системи цього не роблять.

Чому зірки мерехтять на нічному небі, а планети Сонячної системи — ні? Справа в тому, що атмосфера Землі по-різному впливає на світло від цих об’єктів. На світло планет атмосфера впливає менше, ніж на світло зірок, пише EarthSky.

Зірки на нічному небі мерехтять, тому що вони знаходяться дуже далеко від Землі і виглядають як джерела світла у вигляді точки. Атмосфера Землі легко спотворює світло таких віддалених джерел.

Коли світло далекої зірки потрапляє в атмосферу нашої планети, воно заломлюється різними шарами атмосфери, що мають різну температуру та щільність. Через це світло дещо змінює свій напрямок. Можна сказати, що світло рухається зигзагом до наших очей, а не по прямій траєкторії. Світло рухалося б саме так, якби Земля не мала атмосфери.

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Планети Сонячної системи відбивають світло Сонця рівномірно, адже вони розташовані ближче до Землі і виглядають не як точки, а як диски, що випромінюють світло.

Атмосфера Землі також заломлює світло планет, коли воно наближається до наших очей. Світло від одного краю диска планети може рухатися зигзагом в один бік, а світло з іншого краю — в інший. Потоки світла від планети взаємно компенсуються, і тому здається, що планета не мерехтить, а світиться рівномірно.

Але іноді можна побачити, як мерехтять планети. Це відбувається, коли планета знаходиться низько над горизонтом і світло проходить крізь більший шар атмосфери.

Якщо дивитися на зірки та планети з космосу, то вони не мерехтітимуть. Просто немає атмосфери, яка спотворює постійний потік світла.

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