Сонце зелене і це карлик: 7 фактів про зірки, яких ви, можливо, не знали

Щоразу, дивлячись на нічне небо, можна побачити величезну кількість зірок. Здається, що всі вони однакові, але це не так.

У нашій галактиці Чумацький Шлях налічується приблизно 200 мільярдів зірок. З Землі ми можемо побачити лише мізерну кількість цих дивовижних об’єктів, звичайно ж, не враховуючи Сонце. Ось 7 фактів про зірки, яких ви, можливо, не знали, пише EarthSky.

Кожна зірка на нічному небі більша за Сонце

З-поміж приблизно 5000 зірок, достатньо яскравих, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, лише деякі наближаються за розміром і яскравістю до Сонця. Усі інші більші й яскравіші. З приблизно 500 зірок, які можна побачити неозброєним оком у місті, всі набагато більші й яскравіші за Сонце. З 50 найяскравіших зірок, видимих людському оку з Землі, найменш яскравою є Альфа Центавра. Вона знаходиться найближче до нас, на відстані 4,2 світлових років, і все ж вона більш ніж у 1,5 рази яскравіша за Сонце.

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На нічному небі неможливо побачити мільйони зірок

Хоча здається, що вночі при безхмарному небі та за відсутності інтенсивного місячного світла можна побачити мільйони зірок, це не так. Просто недостатньо зірок, які були б достатньо близькими до нас і настільки яскравими. У дуже темну ніч людина з дуже хорошим зором може побачити приблизно 2500 зірок одночасно.

Червоні зірки — холодні, а блакитні — гарячі

Червоний колір у нас асоціюється з вогнем і чимось теплим. Водночас блакитний колір асоціюється з льодом, а отже, з холодом. Насправді нагріті об’єкти змінюють колір у міру зміни температури. Червоний колір відповідає найнижчій температурі, за якої нагрітий об’єкт може світитися у видимому світлі. У міру підвищення температури колір змінюється на білий, а потім на блакитний. Таким чином, червоні зірки, які ви бачите на небі, насправді є найхолоднішими, а блакитні зірки — найгарячішими.

Зелених зірок не існує

Люди не можуть побачити зелений колір на жодній зірці, хоча ті випромінюють спектр кольорів, у тому числі й зелений. Але під час передачі сигналу від очей до мозку кольори змішуються таким чином, що зелений колір рідко, якщо взагалі коли-небудь, виходить. Зірки завжди мають білий, червоний, помаранчевий, жовтий і блакитний колір. Тому, наскільки може судити людське око, зелених зірок не існує.

Сонце — карликова зірка Фото: NASA

Сонце — зелена зірка

Це може здатися нелогічним, особливо з огляду на останній факт, але Сонце є зеленою, а точніше — зелено-блакитною зіркою. Температура зірки пов’язана з кольором її основної довжини хвилі випромінювання. У випадку Сонця температура його поверхні становить 5500 градусів за Цельсієм, що відповідає довжині хвилі 500 нанометрів, а це відповідає зелено-блакитному кольору. Але коли людське око враховує інші кольори навколо, видимий колір Сонця здається жовто-білим.

Сонце — карликова зірка

Хоча Сонце здається величезною зіркою, насправді це карлик, а точніше — жовтий карлик. Усі звичайні зірки поділяються на три категорії: карлики, гіганти та надгіганти. Гіганти та надгіганти є кінцевими стадіями еволюції зірок. Усі інші — це карликові зірки, які не досягли цієї стадії. При цьому карликові зірки можуть мати розмір Сонця, а також бути меншими й навіть більшими.

Люди можуть бачити на відстані 30 квадрильйонів кілометрів

У найтемнішу ніч люди з хорошим зором можуть побачити яскраву зірку Денеб у сузір’ї Лебедя. Вона знаходиться на відстані приблизно 30 квадрильйонів кілометрів від нас (це 30 з 15 нулями). Це означає, що деякі зірки настільки великі й яскраві, що навіть перебуваючи на такій відстані, можна побачити їхнє світло. Варто зазначити, що зірка Денеб знаходиться на відстані приблизно 1600 світлових років від нас, а це означає, що ми бачимо світло, яке було випромінено 1600 років тому.

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