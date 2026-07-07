Радіосигнал із космосу отримано з відстані 10 000 св. років: такого не чули десятиліттями

Астрономи виявили радіосигнали, що надходять від віддаленого об’єкта під назвою "Блакитне око", який "мовчав" кілька десятиліть.

Нове відкриття може допомогти пояснити, чому в деяких залишках наднових, здається, відсутні нейтронні зірки, відомі як пульсари. Справа в тому, що астрономи вперше за кілька десятиліть виявили радіосигнали, що виходять від пульсара "Блакитне око", розташованого в Чумацькому Шляху на відстані 10 000 світлових років від Землі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Коли масивна зірка вибухає як наднова, її ядро стискається під дією власної гравітації. У результаті утворюється або нейтронна зірка, або чорна діра. Дуже сильне магнітне поле деяких нейтронних зірок змушує їх випромінювати радіохвилі з певною періодичністю, і тому здається, що вони пульсують. Такі об’єкти називаються пульсарами. Нейтронні зірки часто знаходяться в центрі залишку наднової.

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За словами вчених, приблизно 10 відомих пульсарів не випромінюють радіохвилі або ж вони надто слабкі, щоб їх можна було виявити. Кілька десятиліть астрономи намагалися вловити радіосигнали від таких об’єктів, але нічого не вдавалося.

Тепер же астрономи за допомогою радіотелескопа MeerKAT виявили радіосигнали, що надходять від пульсара 1E 1207.4-5209 кожні 424 мілісекунди, що відповідає часу його обертання навколо власної осі.

Цей пульсар отримав прізвисько "Блакитне око", адже завдяки поєднанню слабкого радіовипромінювання з рентгенівськими знімками, на яких видно яскраве світіння нейтронної зірки, він виглядає як блакитне око. Цей пульсар з’явився після вибуху наднової понад 4100 років тому.

Астрономи з'ясували, що понад 10 років тому швидкість обертання пульсара збільшувалася, що, ймовірно, було спричинено певним зміщенням речовини всередині нейтронної зірки. Вчені вважають, що це посилило радіовипромінювання пульсара, і саме тому його слабкі сигнали вдалося виявити.

Це означає, що в нашій галактиці існує велика популяція пульсарів, які залишаються невиявленими. Результати дослідження також можуть пояснити, чому в деяких залишках наднових, здається, відсутні пульсари. Просто вони випромінюють дуже слабкі радіохвилі.

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