Радиосигнал из космоса получен с расстояния 10 000 св. лет: десятилетия такого не слышали

Астрономы обнаружили радиосигналы, исходящие от далекого объекта с прозвищем “Голубой глаз”, который “молчал” несколько десятилетий.

Новое открытие может помочь объяснить, почему в некоторых остатках сверхновых, кажется, отсутствуют нейтронные звезды под названием пульсары. Дело в том, что астрономы впервые за несколько десятилетий обнаружили радиосигналы, исходящие от пульсара "Голубой глаз", расположенного в Млечном Пути на расстоянии 10 000 световых лет от Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Когда массивная звезда взрывается как сверхновая, ее ядро сжимается под действием собственной гравитации. В результате образуется либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Очень сильное магнитное поле некоторых нейтронных звезд заставляет их выпускать радиоволны с определенной периодичностью, а потому кажется, что они пульсируют. Такие объекты называются пульсарами. Нейтронные звезды часто находятся в центре остатка сверхновой.

Відео дня

По словам ученых, примерно 10 известных пульсаров не выпускают радиоволны или же они слишком слабые, чтобы их было обнаружить. Несколько десятилетий астрономы пытались поймать радиосигналы от таких объектов, но ничего не удавалось.

Теперь же астрономы с помощью радиотелескопа MeerKAT обнаружили радиосигналы, исходящие из пульсара 1E 1207.4-5209 каждые 424 миллисекунды, что соответствует времени его вращения вокруг своей оси.

Этот пульсар получил прозвище "Голубой глаз", ведь сочетание слабого радиоизлучения с рентгеновскими изображениями, показывающими яркое свечение нейтронной звезды, он выглядит как голубой глаз. Этот пульсар появился после взрыва сверхновой более 4100 лет назад.

Астрономы выяснили, что у пульсара более 10 лет назад увеличивалась скорость вращения, что было вызвано, вероятно, каким-то смещением вещества внутри нейтронной звезды. Ученые считают, что это усилило радиоизлучение пульсара, а потому его слабые сигналы удалось обнаружить.

Это значит, что в нашей галактике существует большая популяция пульсаров, которые остаются не обнаруженными. Результаты исследования также могут объяснить, почему в некоторых остатках сверхновых, кажется, отсутствуют пульсары. Просто они выпускают очень слабые радиоволны.

Другие новости науки