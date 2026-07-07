Викривляє простір-час: NASA виявило нову планету завдяки Ейнштейну

Тепер астрономи використовуватимуть новий метод для пошуку дуже віддалених планет. Раніше їх було неможливо побачити.

Космічний телескоп NASA TESS призначений для пошуку планет за межами Сонячної системи. Астрономи з'ясували, що він виявив нову планету за допомогою гравітаційного мікролінзування — явища, передбаченого Альбертом Ейнштейном у загальній теорії відносності в 1915 році. Вважалося, що цей телескоп не здатний на це. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

На сьогодні астрономи виявили понад 6000 планет поза Сонячною системою. Одним із головних інструментів у пошуку інших світів є космічний телескоп TESS. Він виявляє планети, коли ті затуляють світло своєї зірки. Це називається транзитним методом, але радіус пошуку планет обмежений 150 світловими роками. Також телескоп переважно виявляє планети класу "газові гіганти", схожі на Юпітер, які знаходяться близько до своїх зірок.

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Однак аналіз архівних даних TESS показав, що телескоп виявив планету, яку назвали Gaia23bra b, завдяки явищу гравітаційного мікролінзування. Планета діяла як гравітаційна лінза, проходячи між Землею та фоновою зіркою, що спричиняло ледь помітне збільшення яскравості цієї зірки.

Маса планети Gaia23bra b у 1,6 раза перевищує масу Юпітера, і вона розташована на відстані, порівнянній з орбітою Юпітера навколо Сонця. При цьому планета знаходиться на відстані 40 000 світлових років від нас.

За словами вчених, ніхто не очікував, що TESS зможе виявити таку віддалену планету, яка до того ж знаходиться так далеко від своєї зірки. Це відкриття означає, що в даних TESS приховані й інші планети, виявлені за допомогою гравітаційного мікролінзування, і астрономи тепер використовуватимуть цей метод для пошуку інших світів. За допомогою гравітаційного мікролінзування вчені зможуть виявити планети, більш схожі на Землю, де можливе існування життя.

Що таке гравітаційне мікролінзування? Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, усі об’єкти, що мають масу, викривляють простір-час. Саме з цього викривлення виникає гравітація. Чим більша маса, тим сильніше викривлення і тим більша сила гравітації.

Світло, проходячи через викривлений простір-час, також викривляється. Тому, коли світло від фонового об’єкта проходить повз об’єкт, розташований ближче до нас, воно рухається різними шляхами. Це означає, що світло від одного й того самого джерела може досягати наших телескопів у різний час. Це призводить до посилення світла фонового джерела. Це називається гравітаційним лінзуванням, передбаченим Ейнштейном. Мікролінзування виникає, коли світло фонового об’єкта підсилює близький до нас об’єкт відносно невеликої маси, наприклад, планету. При цьому сама планета також стає видимою.

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