Найпотужніший космічний телескоп відзначив день народження знімком галактичної ДТП (фото)

Космічний телескоп "Вебб" відзначає четверту річницю роботи приголомшливою фотографією галактики, яку жодна обсерваторія раніше не бачила так детально.

У липні 2026 року виповниться чотири роки з моменту першої публікації фотографій, зроблених найпотужнішим космічним телескопом "Вебб". На честь цієї річниці NASA опублікувало вражаюче зображення галактики незвичайної форми під назвою "Центавр А", пише Space.

Галактика "Центавр А" розташована на відстані приблизно 11 мільйонів світлових років від нас, а її незвичайна форма пов’язана з тим, що приблизно 2 мільярди років тому вона зіткнулася з іншою галактикою. У результаті "Центавр А" отримала новий газ і пил, що дозволило їй інтенсивно утворювати нові зірки.

Крім того, злиття галактик призвело до того, що надмасивна чорна діра в центрі "Центавра А" отримала можливість поглинати величезну кількість речовини та утворити яскраве активне галактичне ядро. Світло випромінює не сама чорна діра, а речовина, що її оточує.

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На честь річниці запуску телескопа "Вебб" NASA опублікувало вражаюче зображення галактики незвичайної форми під назвою "Центавр А" Фото: NASA

Незважаючи на те, що галактику "Центавр А" раніше досліджували інші космічні телескопи, вони не могли розгледіти її внутрішню будову та зазирнути в центр. Це пов’язано з тим, що галактика містить величезну кількість пилу, який блокує видиме світло. Але телескоп "Вебб" оснащений потужними інфрачервоними приладами MIRI та NIRCam, які бачать інфрачервоне світло, здатне проникати крізь щільні шари газу та пилу. Інші обсерваторії, хоча й могли бачити великі структури в галактиці, але їм не вистачало потужності для того, щоб розрізнити окремі зірки та дрібніші деталі. Це зміг зробити телескоп "Вебб".

Незважаючи на те, що галактику "Центавр А" раніше досліджували інші космічні телескопи, вони не могли розгледіти її внутрішню будову та зазирнути в центр. Це зробив телескоп "Вебб" Фото: solar-system

І все ж, як визнають вчені з NASA, незважаючи на найдетальніше зображення галактики "Центавр А", вона досі приховує нерозгадані таємниці. Наприклад, на зображенні "Центавр А", отриманому за допомогою приладу MIRI, поруч із яскравою активною областю зореутворення видно S-подібну структуру. Вчені не знають, як утворилася ця структура і чи відіграла центральна чорна діра якусь роль у її створенні.

Зображення "Центавра А", отримані за допомогою телескопа "Вебб", містять багато інформації про роль центральної чорної діри у формуванні морфології цієї галактики. Наприклад, телескоп зафіксував швидко рухомий іонізований газ, який витісняє назовні активність чорної діри, що викидає струмені плазми. Також вчені виявили тепліший молекулярний водень поблизу центру "Центавра А".

Ці дані показують, як центральна чорна діра галактики може спричиняти періоди інтенсивного зореутворення шляхом конденсації газу та пилу, а також як вона може уповільнювати народження зірок, видаляючи газ, необхідний для їхнього утворення.

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