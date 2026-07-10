NASA получило снимки НЛО: глава агентства заявляет, что внеземная жизнь существует (фото)

Глава NASA подтвердил, что космическое агентство получило изображения объектов, которые можно описать только как НЛО.

В недавнем интервью администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что у космического агентства есть фотографии, сделанные в космосе, на которых видны объекты, которые пока невозможно объяснить. Хотя Айзекман не называет это доказательством существования внеземной жизни, он уверен, что Вселенная полна жизни, которую человечество еще не обнаружило, пишет Daily Mail.

"Я думаю, что существует реальная вероятность того, что мы придем к выводу при нашей жизни, что, возможно, жизнь есть повсюду во Вселенной, и что она встречается не так редко, как мы могли бы подумать", — сказал Айзекман во время интервью.

Відео дня

Глава NASA признал, что у космического агентства есть фотографии, сделанные в космосе, на которых запечатлены необъяснимые явления. Но Айзекман говорит, что он не видел доказательств крушения НЛО на Земле или же тел инопланетян, которые, согласно теориям заговора, скрывает правительство США.

На фотографии изображена поверхность Луны, как она выглядит с места посадки миссии "Аполлона-12". На снимке выделена область над горизонтом, в которой видно неопознанное явление Фото: NASA

Официальная позиция NASA не меняется уже много лет: агентство не хранит доказательств существования какой-либо внеземной жизни.

И все же Айзекман отметил, что у NASA, возможно, есть такие доказательства, но они находятся на Марсе. Дело в то, что уже много лет марсоход Perseverance собирает образцы местной горной породы. И в некоторых образцах были обнаружены вещества, которые указывают на потенциальное существование микробной жизни на Марсе в прошлом или даже сейчас. Но чтобы это подтвердить нужно доставить эти образцы на Землю, но NASA пока отменило эту миссию из-за проблем с финансированием.

На фотографии изображена поверхность Луны, как она выглядит с места посадки миссии "Аполлона-12". На фотографии выделены области над горизонтом, в которых видны неопознанные явления Фото: NASA

Напоминаем, что недавно Пентагон рассекретил тысячи страниц архивных документов, а также фотографии, которые касаются НЛО. Но ни в одном документе нет подтверждений того, что на других планетах существует жизнь.

Стоит отметить, что NASA хранит молчание по поводу многочисленных заявлений бывших сотрудников и астронавтов, которые утверждают, что доказательства существования внеземной жизни уже были найдены, но их скрывает космические агентство.

Например, астронавт Эдгар Митчелл, шестой человек, ступивший на Луну, заявлял, что астронавты, побывавшие на Луне, видели неопознанные летательные аппараты, демонстрирующие скорость и возможности, намного превосходящие все, что когда-либо создавало человечество.

Айзекман не стал комментировать подобные заявления, но вспомнил известную теорию заговора, согласно которой люди никогда были на поверхности Луны. Глава NASA сказал, что много людей не верят в это, ведь видеозаписи 50-летней давности выглядят старыми и низкого качества. Поэтому во время планируемой высадки на Луну в 2028 году и остальных пилотируемых миссий на спутник Земли на посадочных модулях будут установлены высококачественные камеры, которые будут передавать доказательства того, что люди находятся на Луне.

Другие новости науки