В августе в Луну врежется ракета SpaceX весом 4 тыс. кг: удар будет виден даже с Земли

Команда астрономов подсчитала, что 5 августа 2026 года на поверхность Луны упадет обломок космического мусора.

Обломок упадет недалеко от кратера Эйнштейна, и астрономы будут пристально наблюдать за происходящим, так как удар будет виден с Земли, пишет Phys.org.

По словам экспертов, это редкая возможность зафиксировать искусственное столкновение в реальном времени. Это также позволит ученым протестировать новый метод точного определения мест падения объектов на Луну. Такие данные помогут в подготовке к будущим лунным сейсмическим экспериментам.

Объект, который вот-вот упадет на Луну, является верхней ступенью ракеты SpaceX Falcon 9. Она начала свой путь в январе 2025 года, успешно запустив два частных роботизированных посадочных модуля к Луне.

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После того как ракетная ступень вывела эти посадочные модули на траекторию к Луне, у неё закончилось топливо. Поэтому ступень не не смогла безопасно улететь в глубокий космос или вернуться на Землю, чтобы сгореть в атмосфере. Вместо этого она дрейфует в космосе.

Ожидается, что этот объект, длина которого составляет примерно 12 метров, ширина — 4 метра, а вес — около 4000 килограммов, врежется в наш спутник со скоростью около 8750 километров в час.

В отличие от падения астероидов, ступень ракеты будет раздавлена при падении и образует совершенно новый кратер. Его ширина составит примерно 20-30 метров, а облако лунной пыли поднимется вверх на несколько километров.

Это облако пыли — именно то, за чем смогут наблюдать люди с Земли.

“К потенциальным наблюдаемым явлениям этого события относятся вспышка в момент удара и выбросы пыли”, - пишут авторы статьи.

Столкновение должно произойти на видимой стороне Луны, и наблюдателям понадобятся камеры, способные снимать видео на очень высоких скоростях. Время будет иметь решающее значение. В данный момент ожидается, что обломки упадут в 06:35 UTC или 09:35 по Киеву.

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