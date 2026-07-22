Через 74 роки знайдено уламки літака, який змінив цивільну авіацію (фото)

Уламки літака авіакомпанії Pan Am, який розбився у 1952 році, виявлено біля берегів Пуерто-Рико.

Через 74 роки після катастрофи пошукові групи з організації Air/Sea Heritage Foundation та компанії Deep Sea Vision нарешті виявили уламки пасажирського літака Douglas DC-4 Clipper Endeavor авіакомпанії Pan Am. Саме ця аварія, в результаті якої загинули 52 людини, призвела до запровадження інструктажів з безпеки на борту пасажирських літаків, пише The Guardian.

Літак Douglas DC-4 Clipper Endeavor із 64 пасажирами та 5 членами екіпажу на борту вилетів із Пуерто-Рико 11 квітня 1952 року. Незабаром після зльоту у літака відмовили обидва праві двигуни, через що він впав в Атлантичний океан. Тоді Берегова охорона США змогла врятувати лише 17 осіб: 12 пасажирів і 5 членів екіпажу. Решта 52 людини загинули, адже літак після падіння пішов під воду за три хвилини.

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Через 74 роки після катастрофи пошукові групи нарешті виявили уламки пасажирського літака Douglas DC-4 Clipper Endeavor авіакомпанії Pan Am Фото: The Guardian

Точне місце катастрофи літака всі ці роки залишалося загадкою, але тепер за допомогою інноваційного підводного дрона на глибині 600 метрів біля берегів Пуерто-Ріко було знайдено уламки літака, що розколовся навпіл. Місце катастрофи вдалося знайти завдяки ретельному вивченню численних архівних документів.

Точне місце катастрофи літака всі ці роки залишалося загадкою, але тепер за допомогою інноваційного підводного дрона на глибині 600 метрів біля берегів Пуерто-Ріко було знайдено уламки літака, що розламався навпіл Фото: коронавирус ожирение статистика

17 пасажирів та членів екіпажу, які вижили у 1952 році, розповіли рятувальникам, що всі, хто перебував на борту літака, пережили перший удар об воду. Але потім почалася паніка, оскільки багато пасажирів намагалися знайти рятувальні жилети, а екіпаж — рятувальні плоти. Та вже за три хвилини літак затонув.

Літак Douglas DC-4 Clipper Endeavor із 64 пасажирами та 5 членами екіпажу на борту вилетів із Пуерто-Рико 11 квітня 1952 року. Незабаром після зльоту у літака відмовили обидва праві двигуни, через що він впав в Атлантичний океан Фото: коронавирус ожирение статистика

Ця катастрофа стала причиною того, що на пасажирських літаках почали проводити передпольотний інструктаж з безпеки. Рада з цивільної авіації США, попередниця нинішнього Федерального управління цивільної авіації США, у 1952 році запропонувала внести поправки до правил польотів на пасажирських літаках, щоб забезпечити більшу безпеку пасажирів.

Сьогодні перед зльотом бортпровідники інструктують пасажирів щодо розташування аварійних виходів, а також рятувальних жилетів, які знадобляться у разі падіння літака на воду.

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