Через 74 года найдены обломки самолета, изменившего гражданскую авиацию (фото)
Обломки самолета авиакомпании Pan Am, который разбился в 1952 году, обнаружены у берегов Пуэрто-Рико.
Через 74 года после крушения поисковые группы из организации Air/Sea Heritage Foundation и компании Deep Sea Vision наконец-то обнаружили обломки пассажирского самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavor авиакомпании Pan Am. Именно эта авария, в результате которой погибли 52 человека, привела к введению инструктажей по безопасности на борту пассажирских самолетов, пишет The Guardian.
Самолет Douglas DC-4 Clipper Endeavor с 64 пассажирами и 5 членами экипажа на борту вылетел из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года. Вскоре после взлета у самолета отказали оба правых двигателя из-за чего он упал в Атлантический океан. Тогда Береговая охрана США смогла спасти лишь 17 человек: 12 пассажиров и 5 членов экипажа. Остальные 52 человека погибли, ведь самолет после падения ушел под воду за три минуты.
Точное место крушения самолета все эти годы оставалось загадкой, но теперь с помощью инновационного подводного дрона на глубине 600 метров у берегов Пуэрто-Рико обломки расколовшегося надвое воздушного судна были найдены. Место крушения удалось найти благодаря тщательному изучение многочисленных архивных документов.
17 выживших пассажиров и членов экипажа в 1952 году рассказали спасателям, что все кто находился на борту самолета пережили первоначальный удар о воду. Но затем началась паника, поскольку многие пассажиры пытались найти спасательные жилеты, а экипаж — спасательные плоты. Но уже через три минуты самолет затонул.
Эта катастрофа стала причиной того, что на пассажирских самолетах начали проводить предполетный инструктаж по безопасности. Совет по гражданской авиации США, предшественник нынешнего Федерального управления гражданской авиации США, в 1952 году предложил внести поправки к правилам полетов на пассажирских самолетах, чтобы обеспечить большую безопасность пассажиров.
Сегодня перед взлетом бортпроводники инструктируют пассажиров о расположении аварийных выходов, а также спасательных жилетов, которые понадобятся в случае падения самолета на воду.
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