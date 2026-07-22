Через 74 года найдены обломки самолета, изменившего гражданскую авиацию (фото)

Обломки самолета авиакомпании Pan Am, который разбился в 1952 году, обнаружены у берегов Пуэрто-Рико.

Через 74 года после крушения поисковые группы из организации Air/Sea ​Heritage Foundation и компании Deep Sea Vision наконец-то обнаружили обломки пассажирского самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavor авиакомпании Pan Am. Именно эта авария, в результате которой погибли 52 человека, привела к введению инструктажей по безопасности на борту пассажирских самолетов, пишет The Guardian.

Самолет Douglas DC-4 Clipper Endeavor с 64 пассажирами и 5 членами экипажа на борту вылетел из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года. Вскоре после взлета у самолета отказали оба правых двигателя из-за чего он упал в Атлантический океан. Тогда Береговая охрана США смогла спасти лишь 17 человек: 12 пассажиров и 5 членов экипажа. Остальные 52 человека погибли, ведь самолет после падения ушел под воду за три минуты.

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Через 74 года после крушения поисковые группы наконец-то обнаружили обломки пассажирского самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavor авиакомпании Pan Am Фото: The Guardian

Точное место крушения самолета все эти годы оставалось загадкой, но теперь с помощью инновационного подводного дрона на глубине 600 метров у берегов Пуэрто-Рико обломки расколовшегося надвое воздушного судна были найдены. Место крушения удалось найти благодаря тщательному изучение многочисленных архивных документов.

Точное место крушения самолета все эти годы оставалось загадкой, но теперь с помощью инновационного подводного дрона на глубине 600 метров у берегов Пуэрто-Рико обломки расколовшегося надвое воздушного судна были найдены Фото: Guardian

17 выживших пассажиров и членов экипажа в 1952 году рассказали спасателям, что все кто находился на борту самолета пережили первоначальный удар о воду. Но затем началась паника, поскольку многие пассажиры пытались найти спасательные жилеты, а экипаж — спасательные плоты. Но уже через три минуты самолет затонул.

Самолет Douglas DC-4 Clipper Endeavor с 64 пассажирами и 5 членами экипажа на борту вылетел из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года. Вскоре после взлета у самолета отказали оба правых двигателя из-за чего он упал в Атлантический океан Фото: Guardian

Эта катастрофа стала причиной того, что на пассажирских самолетах начали проводить предполетный инструктаж по безопасности. Совет по гражданской авиации США, предшественник нынешнего Федерального управления гражданской авиации США, в 1952 году предложил внести поправки к правилам полетов на пассажирских самолетах, чтобы обеспечить большую безопасность пассажиров.

Сегодня перед взлетом бортпроводники инструктируют пассажиров о расположении аварийных выходов, а также спасательных жилетов, которые понадобятся в случае падения самолета на воду.

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