Одна из самых ужасных ядерных катастроф в истории: причиной стала подушка для сиденья (фото)

Этот ядерный инцидент спровоцировал политический скандал через почти 30 лет после того, как он произошел.

На сегодня известно 32 случая, когда США случайно взорвали ядерную бомбу или же потеряли ядерную боеголовку. Но только один из этих ядерных инцидентов привел к международному скандалу и экологической катастрофе. А причиной стала обычная подушка для сиденья, пишет IFLScience.

В 60-х годах США опасались полномасштабной ядерной войны с СССР, а потому в рамках операции "Хромированный купол" в воздухе постоянно находились 12 бомбардировщиков B-52 с термоядерными бомбами на борту. В случае запуска ядерных ракет Советским Союзом американские пилоты должны были нанести ответный удар. Для этого были подходящие условия: бомбардировщики летали за полярным кругом, а потому находились близко к территории СССР.

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21 января 1968 года бомбардировщик B-52 с четырьмя термоядерными бомбами B28FI на борту, вылетел на очередное патрулирование с авиабазы Платтсбург штате Нью-Йорк.

Была середина зимы, и температура воздуха была очень низкой, когда бомбардировщик отправился за полярный круг. Один из членов экипажа чтобы согреться положил подушки для сиденья в некоторых частях салона самолета. Оказалось, что таким образом он закрыл вентиляционное отверстие системы отопления, из которого выходил горячий воздух от двигателя. В итоге подушки начали медленно гореть, пока не начался настоящий пожар. Экипаж не смог его потушить, а потому было принято решение покинуть самолет.

Комплект термоядерных бомб B28FI Фото: Wikipedia

В это время B-52 приближался к американской авиабазе Туле в Гренландии, сейчас это Космическая база Питуффик. Шестеро из семи членов экипажа успешно катапультировались, но второй пилот попытался выбраться через нижний люк и получил смертельную травму головы.

Выжившие члены экипажа приземлились возле базы Туле, а самолет B-52 разбился в нескольких километрах от нее. В результате падения самолет взорвался. Также взорвалось обычное взрывчатое вещество в запалах термоядерных бомб. Ядерного взрыва не произошло, но радиоактивные обломки разлетелись на многие километры, что вызвало серьезное заражение территории размером примерно 4,8 на 1,6 км.

Американская авиабаза Туле в Гренландии, сейчас это Космическая база Питуффик Фото: IFLS

Сейчас этот инцидент считается одной из самых серьезных ядерных катастроф в истории, но также одной из самых странных. Сотни американских военных и датских специалистов (Гренландия и сейчас является автономной территорией Дании) в течение 9 месяцев пытались очистить территорию от радиоактивного заражения.

В конце концов, было собрано около 600 контейнеров с загрязненным снегом и льдом, которые были отправлены в США. Три термоядерные бомбы нашли, но четвертая до сих пор так и не обнаружена и, вероятно, находится где-то во льдах в Гренландии.

Этот ядерный инцидент стал причиной скандала. Дело в том, что Дания уже многие десятилетия поддерживает статус безъядерной страны.

В 1995 году были рассекречены документы, связанные с ядерной катастрофой в Гренландии. И датская общественность узнала, что их правительство позволило летать самолетам США с ядерным оружием на борту над территорией Дании. Это вызвало политический скандал в Дании, который углубился, когда выяснилось, что датское правительство тайно заключило с США соглашение о размещении 50 ядерных боеголовок на авиабазе Туле в период с 1958 по 1965 год.

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