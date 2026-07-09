Взрыв самой мощной ядерной бомбы в истории создал ядерный гриб высотой 64 километра (видео)

Самый мощный ядерный взрыв в истории человечества произошел в 1961 году.

30 октября 1961 года СССР взорвал Царь-бомбу. Это самое мощное ядерное оружие в истории человечества. Этот взрыв остается самым мощным ядерным взрывом, пишет IFLScience.

Самая мощная ядерная бомба в истории официально называется АН602, но также имеет неофициальное прозвище Царь-бомба. Ее создали физики в СССР. Испытание этой бомбы состоялось 30 октября 1961 года на ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля на севере России.

Ядерная бомба была настолько мощной, что ее пришлось сбрасывать с самолета с прикрепленным парашютом, чтобы у экипажа было достаточно времени уклониться от взрыва. Даже тогда оставалось неясным, выживет ли экипаж.

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Царь-бомба была размещена на борту самолета Ту-95В и через 2 часа после взлета ее сбросили вниз на высоте 11 км. Взрыв ядерной бомбы произошел через 189 секунд после сброса на высоте примерно 4 км.

Царь-бомба была размещена на борту самолета Ту-95В и через 2 часа после взлета ее сбросили вниз на высоте 11 км Фото: скриншот

Мощность Царь-бомбы составила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 10 раз мощнее всех боеприпасов, израсходованных во время Второй мировой войны, и более чем в 1500 раз превышает силу атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки вместе взятых.

Во время взрыва появилась огромная вспышка белого света, а затем появился огненный шар шириной 8 километров, который превратился в грибовидное облако высотой 64 километра. Ударная волна от взрыва догнала самолет Ту-95В, когда он находился на расстоянии 115 км от места взрыва, но не повредила его.

Взрыв ядреной бомбы АН602 был настолько сильным, что вспышка света была видна в радиусе 1000 км, а ядерный гриб наблюдали в радиусе 800 км. Сообщалось что в Норвегии и Финляндии в домах были выбиты окна. Однако, несмотря на всю мощь взрыва, он произвел удивительно мало радиоактивных осадков благодаря конструкции бомбы.

В то же время известно, что взрывная волна три раза обогнула нашу планету и ее зафиксировали по всему миру.

В 2020 году российская Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" опубликовала ранее засекреченную видеозапись испытания Царь-бомбы, которую можно увидеть выше.

Эта ядерная бомба оказалась фактически слишком большой и непрактичной для использования.

По состоянию на июль 2026 года в мире насчитывалось приблизительно 12 700 ядерных боеголовок. Почти 90% из них принадлежат США и России. Остальные ядерные боеголовки принадлежат Великобритании, Франции, Китаю, Индии, Пакистану, Израилю и Северной Корее.

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