Первый и единственный выстрел из пушки в космосе был сделан в 1975 году: чем все закончилось

В том же году, когда советские и американские астронавты встретились на орбите, прошло испытание космической пушки на борту советской орбитальной станции.

15 июля 1975 года экипажи американского космического корабля "Аполлон" и советского корабля "Союз" впервые в истории встретились на орбите. Но холодная война продолжалась и как стало известно только после распада СССР советские военные в январе 1975 года провели испытание космической пушки. Считается, что тогда был произведен первый и единственный выстрел из пушки в космосе, пишет IFLScience.

Во время холодной войны и США и СССР опасались не только применения другой страной ядерного оружия, но и возможной войны в космосе, предусматривающей уничтожение космических аппаратов. Поэтому 24 января 1975 года было проведено первое в истории испытание космической пушки, установленной на борту советской орбитальной станции "Салют-3".

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В космос была отправлена 23-миллиметровая пушка, первоначально разработанная для бомбардировщика Ту-22. С помощью дистанционного управления пушка выстрелила в космосе, когда на борту станции не было астронавтов. Считается, что это оружие было предназначено для уничтожения спутников или же для защиты от попыток захвата орбитальной станции.

Но эксперты говорят, что это было бесполезное оружие, если бы его применяли в реальных боевых условиях. Дальность поражения целей составляла от 500 до 3000 метров, а значит это неэффективное противоспутниковое оружие. С другой стороны, использовать эту пушку нельзя было, когда на станции находился экипаж.

Также для наведения пушки на цель необходимо было разворачивать орбитальную станцию "Салют-3", а потому оружие не могло быстро реагировать на потенциальную угрозу. Еще одна проблема связана с отдачей. После выстрела 20-тонная космическая станция значительно сместилась со своей орбиты, хотя у нее были включены двигатели для стабилизации движения.

Несмотря на все это в СССР испытание космической пушки признали успешным. Эксперты говорят, что неизвестно ни о каких других подобных испытаниях космического оружия. Поэтому считается, что в 1975 году был произведен первый и единственный выстрел из пушки в космосе.

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