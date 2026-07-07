США получили новое космическое оружие: электромагнитный луч нейтрализует вражеские спутники

Космические силы США приняли на вооружение новую систему Meadowlands, которая может создавать “слепые зоны” для спутников над определенными географическими районами.

Космические силы США начали эксплуатацию наземного космического оружия, предназначенное для ослепления, дезориентации и поражения спутников электромагнитными лучами под названием Meadowlands. Ожидается, что на вооружение будет принято 32 единицы нового космического оружия, пишет New Atlas.

Meadowlands – это наземная система для нейтрализации работы вражеских спутников на орбите. Ее можно доставлять в зону боевых действий с помощью военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules.

Основная функция Meadowlands заключается в противодействии вражеским спутникам и другим орбитальным объектам с помощью электромагнитных лучей. Система нейтрализует угрозы не путем физического разрушения спутников, а путем вмешательства в их работу и нарушения работы программного или аппаратного обеспечения спутников без образования космического мусора.

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Основная функция Meadowlands заключается в противодействии вражеским спутникам и другим орбитальным объектам с помощью электромагнитных лучей Фото: New Atlas

Противоспутниковая система подавляет сигналы восходящей связи с помощью мощного контрсигнала, направленного непосредственно на приемную антенну вражеского спутника. В результате спутник не может принимать команды и обрабатывать критически важную для его работы информацию. Система также может глушить сигналы нисходящей связи, передавая помехи непосредственно на наземные станции противника, лишая их потоков данных и спутниковых изображений.

Кроме того, Meadowlands может обманывать вражеские спутники, имитируя специфические сигналы, используемые военными и коммерческими спутниковыми сетями. Система может изменять или искажать пакеты данных, чтобы дезориентировать спутники, а также ухудшать их сигналы до тех пор, пока связь не будет полностью потеряна.

Эта технология также может создавать "слепые зоны" над определенными географическими районами, ослепляя спутники раннего предупреждения, разведки или слежения. Подавляя предупреждения радаров и спутников в реальном времени, система позволяет дружественным самолетам или кораблям входить в воздушное пространство или морской коридор совершенно незамеченными.

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